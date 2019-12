Ayuno intermitente, ¿en qué consiste? ¿Tiene algún beneficio?

Publicado 26/12/2019 8:06:44 CET

En los últimos años se ha especulado con que el ayuno de forma rutinaria durante un período de años e incluso décadas condiciona al cuerpo a activar los mecanismos beneficiosos del ayuno después de un período de tiempo más corto de lo habitual.

Un artículo de revisión publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', realizado por el neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins Mark Mattson, concluye que el ayuno intermitente cuenta con evidencia científica que avale su uso.

Mattson, quien estudió el impacto en la salud del ayuno intermitente durante 25 años y lo adoptó él mismo hace unos 20 años, escribe que esta medida "podría ser parte de un estilo de vida saludable".

Profesor de Neurociencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Mattson dice que su nuevo artículo está destinado a ayudar a aclarar la ciencia y las aplicaciones clínicas del ayuno intermitente de manera que pueda ayudar a los médicos a guiar a los pacientes que quieran probarlo.

Una serie de estudios en animales y algunos humanos han demostrado que alternar entre los tiempos de ayuno y alimentación favorece la salud celular, probablemente al desencadenar una antigua adaptación a los períodos de escasez de alimentos llamada cambio metabólico. Tal cambio ocurre cuando las células usan sus reservas de combustible a base de azúcar de acceso rápido y comienzan a convertir la grasa en energía en un proceso metabólico más lento.

¿EN QUÉ CONSISTE EL AYUNO PERMANENTE?

Las dietas de ayuno intermitente, recuerda, generalmente se dividen en dos categorías: alimentación diaria con restricción de tiempo, que reduce los tiempos de alimentación a 6-8 horas por día, y el llamado ayuno intermitente 5:2, en el que las personas se limitan a un moderado tamaño de comida dos días a la semana.

Mattson asegura que los estudios han demostrado que este cambio mejora la regulación del azúcar en la sangre, aumenta la resistencia al estrés y suprime la inflamación. Debido a que la mayoría de los estadounidenses comen tres comidas más refrigerios cada día, no experimentan el cambio o los beneficios sugeridos.

En el artículo, Mattson señala que cuatro estudios en animales y personas encontraron que el ayuno intermitente también disminuyó la presión arterial, los niveles de lípidos en la sangre y la frecuencia cardíaca en reposo.

También se acumula evidencia sobre que el ayuno intermitente puede modificar los factores de riesgo asociados con la obesidad y la diabetes, dice Mattson.

Dos estudios en la Fundación del NHS del Hospital Universitario del Sur de Manchester de 100 mujeres con sobrepeso mostraron que las que estaban en la dieta de ayuno intermitente 5:2 perdieron la misma cantidad de peso que las mujeres que restringieron las calorías, pero obtuvieron mejores resultados en las medidas de sensibilidad a la insulina y la reducción de grasas del abdomen que las del grupo de reducción de calorías.

EL AYUNO PODRÍA TAMBIÉN BENEFICIAR AL CEREBRO

Más recientemente, añade, los estudios preliminares sugieren que el ayuno intermitente también podría beneficiar la salud del cerebro. Un ensayo clínico multicéntrico en la Universidad de Toronto en abril descubrió que 220 adultos sanos y no obesos que mantuvieron una dieta restringida en calorías durante dos años mostraron signos de mejor memoria en una batería de pruebas cognitivas.

Si bien se necesita mucha más investigación para probar los efectos del ayuno intermitente en el aprendizaje y la memoria, Mattson dice que si se encuentra esa prueba, el ayuno, o un equivalente farmacéutico que lo imite, puede ofrecer intervenciones que pueden evitar la neurodegeneración y demencia.

"Estamos en un punto de transición en el que pronto podríamos considerar agregar información sobre el ayuno intermitente a los planes de estudio de la escuela de medicina junto con consejos estándar sobre dietas saludables y ejercicio", dice.

Mattson reconoce que los investigadores "no entienden completamente los mecanismos específicos del cambio metabólico y que "algunas personas no pueden o no quieren adherirse" a los regímenes de ayuno. Pero argumenta que con orientación y algo de paciencia, la mayoría de las personas pueden incorporarlos a sus vidas.

¿CUÁLES SON LOS INCONVENIENTES?

El cuerpo tarda un tiempo en adaptarse al ayuno intermitente y superar los dolores de hambre iniciales y la irritabilidad que lo acompañan. "Se debe advertir a los pacientes que la sensación de hambre e irritabilidad es común inicialmente y generalmente pasa después de dos semanas a un mes, cuando el cuerpo y el cerebro se acostumbran al nuevo hábito", asegura Mattson.

Para manejar este obstáculo, Mattson sugiere que los médicos aconsejen a los pacientes que aumenten gradualmente la duración y la frecuencia de los períodos de ayuno en el transcurso de varios meses, en lugar de implantarlo de golpe. Como con todos los cambios en el estilo de vida, añade, es importante que los médicos conozcan la ciencia para que puedan comunicar los posibles beneficios, daños y desafíos, y ofrecer apoyo.