Asistencia COVID, tratamiento médico nutricional y telemedicina, la respuesta de endocrinólogos a la pandemia

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha resaltado que asistencia COVID-19, tratamiento médico nutricional, Telemedicina y congreso virtual han sido las respuestas de la Endocrinología a los desafíos sanitarios de 2020.

Según una encuesta realizada por la SEEN, el 54 por ciento de los socios ha participado en equipos COVID y un 11 por ciento ha padecido la infección. Además, se ha evidenciado la importancia de la actividad de los endocrinólogos en todas las fases de esta enfermedad.

Hasta este año, solo el 19,5 por ciento de los endocrinólogos había empleado la teleconsulta. Sin embargo, a mediados de 2020, el 77,4 por ciento de estos especialistas ya habían recurrido a esta herramienta como actividad novedosa durante la pandemia.

Desde la SEEN señalan que, a pesar de su gravedad, el contexto actual ha supuesto un incentivo para ampliar de forma considerable el uso de la teleconsulta en pacientes que los endocrinólogos veían habitualmente de forma presencial: "La prioridad de mantener el distanciamiento social y minimizar el riesgo de transmisión del virus nos ha hecho darnos cuenta de que ciertas visitas presenciales de los pacientes (por ejemplo, para recibir resultados o revisiones rutinarias) no son estrictamente necesarias".

En ámbitos concretos de la especialidad donde la telemedicina estaba más desarrollada, como el seguimiento de los pacientes con diabetes gestacional, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, se ha profundizado y avanzado en su uso. Próximamente se presentará el Manual de la SEEN de Teleconsulta, en el que se desarrollarán con detalle los protocolos aconsejados para la valoración de distintas patologías que comprende la especialidad y en qué situaciones es recomendable la visita presencial. "Este nuevo modelo asistencial debe mejorar la atención que se dispensaba hasta ahora y debe ser también validado por los pacientes", sostienen desde la sociedad científica.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

La pandemia no ha paralizado las actividades habituales de la SEEN en materia de formación e investigación. En octubre se llevó a cabo el Congreso Anual de la SEEN que, por motivos obvios, tuvo que desarrollarse de manera virtual. A pesar de ello, la cita científica contó con la participación de más de 1.300 expertos y más de 300 comunicaciones. Se han mantenido asimismo plataformas virtuales de formación (webinar, podcast, etc.), coordinadas desde las Áreas y Grupos de Trabajo, así como la actualización de distintos protocolos clínicos.

Durante estos meses, la SEEN ha utilizado todos los canales a su alcance para acercar información relevante a las personas con COVID-19 y/o enfermedades endocrinas, así como a la población sana. Para ello, ha dedicado una sección de su página web a la publicación de contenido útil sobre nutrición y actividad física durante el confinamiento; consejos sobre coronavirus y control de la diabetes, de la insuficiencia suprarrenal o de enfermedades tiroideas; relación entre vitamina D y COVID-19, y se han inaugurado nuevos módulos del Aula Virtual, entre otros temas. La actividad en redes sociales también ha sido intensa y variada.

Un aspecto en el que han incidido especialmente los especialistas en Endocrinología y Nutrición ha sido en recomendar el enriquecimiento nutricional en personas con pérdida de apetito por infección COVID-19 y en destacar lo crucial que es el abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) en pacientes hospitalizados con infección por SARS-CoV-2. "El tratamiento médico nutricional salva vidas", reiteran desde la sociedad científica.

"Tenemos el compromiso de compartir con todos, comunidad científica, Administración Sanitaria y población general, todo lo que hemos aprendido durante la pandemia. Afrontamos los últimos días de 2020 con esperanza, pero no podemos dejar de insistir en la importancia de mantener las medidas de seguridad y transmitir el mensaje de que, para estas próximas fiestas, #ElMejorRegaloEsCuidarnos. Además, queremos mostrar nuestro respaldo a la vacunación contra la COVID-19, que comenzará probablemente en las próximas semanas. Las vacunas son seguras y contarán con el respaldo de las agencias reguladoras. Es muy importante que colectivos vulnerables, como los ancianos, los profesionales sanitarios y las personas con obesidad y diabetes en mal control, se vacunen cuanto antes", ha comentado la doctora Ana Zugasti, vocal de comunicación de la SEEN.