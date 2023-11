Así te puede ayudar la dieta vegana a reducir los sofocos

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una dieta vegana baja en grasas que incluya soja fomenta cambios en el microbioma intestinal que reducen los síntomas vasomotores posmenopáusicos, conocidos como sofocos, en un 95%, según un nuevo estudio del Comité de Médicos por una Medicina Responsable de Estados Unidos.

La dieta vegana también eliminó los sofocos intensos, redujo en un 96% los sofocos de moderados a intensos y disminuyó los sofocos diurnos y nocturnos en un 96% y un 94%, respectivamente. Además, las participantes también perdieron una media de 2,5 kilos.

"Las mujeres que quieran combatir los sofocos deben alimentar a las bacterias de su intestino con una dieta vegana rica en frutas, verduras, cereales y legumbres, que también conduce a la pérdida de peso y protege contra las enfermedades del corazón y la diabetes tipo 2", dice la coautora del estudio Hana Kahleova, directora de investigación clínica en el Comité de Médicos por una Medicina Responsable.

La nueva investigación, publicada en la revista 'Complementary Therapies in Medicine', es un análisis secundario del ensayo WAVS (Women's Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms) que el Comité de Médicos publicó anteriormente en la revista Menopause.

En el estudio, 84 mujeres posmenopáusicas que presentaban dos o más sofocos diarios de moderados a graves fueron asignadas aleatoriamente al grupo de intervención, al que se pidió que siguiera una dieta vegana baja en grasas, que incluía media taza de soja cocida al día, o al grupo de control, que continuó con su dieta habitual durante 12 semanas.

Para el análisis secundario, se utilizaron muestras de heces de un subconjunto de 11 participantes para realizar un análisis del microbioma intestinal al inicio y después de 12 semanas con una dieta vegana. Se observaron cambios en la cantidad de varias familias, géneros y especies de bacterias.

El estudio es el primero en descubrir que las reducciones en la abundancia de 'Porphyromonas' y 'Prevotella corporis' están asociadas a la reducción de los sofocos diurnos intensos. La 'Prevotella corporis' también se ha encontrado en el intestino de personas con artritis reumatoide y parece tener propiedades proinflamatorias.

La disminución de la abundancia de 'Clostridium asparagiforme' se asoció a una reducción de los sofocos nocturnos totales graves y graves. También se ha descubierto que 'Clostridium asparagiforme' produce trimetilamina-N-óxido, un compuesto asociado a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes de tipo 2.

La disminución de la abundancia de 'Clostridium asparagiforme' puede explicar en parte los efectos beneficiosos de una dieta basada en plantas sobre la salud cardiovascular y proporcionar un posible vínculo entre los sofocos y la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Los cambios en la abundancia de otras bacterias analizadas en el estudio pueden desempeñar un papel en el alivio de los sofocos al estabilizar los niveles de estrógeno, reducir la inflamación y aumentar la saciedad, entre otros beneficios.

Los autores señalan que se necesitan ensayos clínicos aleatorizados más amplios para investigar más a fondo estos hallazgos.