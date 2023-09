Los antioxidantes estimulan el flujo sanguíneo en los tumores

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vitamina C y otros antioxidantes estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos en los tumores de cáncer de pulmón, según muestra un nuevo estudio del Instituto Karolinska, de Suecia, publicado en 'The Journal of Clinical Investigation'. El descubrimiento corrobora la idea de que los suplementos dietéticos que contienen antioxidantes pueden acelerar el crecimiento tumoral y la metástasis.

"Hemos descubierto que los antioxidantes activan un mecanismo que hace que los tumores cancerosos formen nuevos vasos sanguíneos, lo cual es sorprendente, ya que antes se pensaba que los antioxidantes tenían un efecto protector --afirma el líder del estudio, Martin Bergö, profesor del Departamento de Biociencias y Nutrición y vicepresidente del Instituto Karolinska--. Los nuevos vasos sanguíneos nutren los tumores y pueden ayudarles a crecer y extenderse".

Los antioxidantes neutralizan los radicales libres del oxígeno, que pueden dañar el organismo, y por eso suelen encontrarse en los suplementos dietéticos, pero dosis demasiado altas pueden ser perjudiciales. "No hay por qué temer a los antioxidantes en la alimentación normal, pero la mayoría de la gente no necesita cantidades adicionales de ellos --añade Bergö--. De hecho, puede ser perjudicial para los enfermos de cáncer y las personas con un riesgo elevado de padecerlo".

El grupo de investigación del profesor Bergö había demostrado anteriormente que antioxidantes como la vitamina C y E aceleran el crecimiento y la propagación del cáncer de pulmón al estabilizar una proteína llamada BACH1. BACH1 se activa cuando desciende el nivel de radicales libres de oxígeno, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se introducen antioxidantes adicionales a través de la dieta o cuando mutaciones espontáneas en las células tumorales activan los antioxidantes endógenos. Ahora los investigadores han podido demostrar que la activación de BACH1 induce la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis).

Aunque se sabe que para que se produzca angiogénesis en los tumores cancerosos son necesarios bajos niveles de oxígeno (hipoxia), el nuevo mecanismo identificado por los investigadores demuestra que los tumores también pueden formar nuevos vasos sanguíneos en presencia de niveles normales de oxígeno. El estudio también demuestra que BACH1 se regula de forma similar a la proteína HIF-1alfa, un mecanismo galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2019 y que permite a las células adaptarse a los cambios en los niveles de oxígeno. HIF-1alfa y BACH1 trabajan juntos en los tumores, muestra la nueva investigación.

"Muchos ensayos clínicos han evaluado la eficacia de los inhibidores de la angiogénesis, pero los resultados no han sido tan satisfactorios como se esperaba --resañta Ting Wang, estudiante de doctorado del grupo del profesor Bergö--. Nuestro estudio abre la puerta a formas más eficaces de prevenir la angiogénesis en los tumores; por ejemplo, los pacientes cuyos tumores presentan niveles elevados de BACH1 podrían beneficiarse más de la terapia antiangiogénesis que los pacientes con niveles bajos de BACH1".

Los investigadores utilizaron diversos métodos de biología celular y concentraron la mayor parte de su trabajo en los tumores de cáncer de pulmón estudiando organoides --pequeños microtumores cultivados de pacientes--, pero también estudiaron ratones y muestras de tumores humanos de mama y riñón. Los tumores en los que se activaba BACH1, ya fuera mediante antioxidantes ingeridos o por sobreexpresión del gen BACH1, producían más vasos sanguíneos nuevos y eran muy sensibles a los inhibidores de la angiogénesis.

"El siguiente paso es examinar en detalle cómo los niveles de oxígeno y radicales libres pueden regular la proteína BACH1, y seguiremos determinando la relevancia clínica de nuestros resultados --anuncia Ting Wang--. También haremos estudios similares en otras formas de cáncer, como el de mama, riñón y piel".