Analizan los desafios y las herramientas de la alimentación infantil en casa

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Si bien la mayoría de los padres de niños en edad preescolar y primaria se esfuerzan por darles a sus hijos una dieta nutricional equilibrada, algunas de sus estrategias para promover una alimentación saludable pueden resultar contraproducentes, sugiere una encuesta nacional.

Un ejemplo destacado del informe: tres de cada cinco padres personalizan las comidas si a sus hijos no les gusta lo que comen los demás. Mientras tanto, uno de cada ocho padres exige que los niños coman todo lo que hay en el plato, según la Encuesta Nacional sobre Salud Infantil del CS Mott Children's Hospital de la Universidad de Michigan Health (Estados Unidos). Y aunque sólo uno de cada tres cree que la dieta estadounidense estándar es saludable para los niños, pocos han probado menús alternativos y potencialmente más nutritivos en casa. El informe representativo a nivel nacional se basa en 1.083 respuestas de padres de niños de 3 a 10 años encuestados en febrero.

"Alimentar a los niños pequeños puede ser difícil debido a la exigencia general, la vacilación a la hora de probar alimentos desconocidos y las preferencias alimentarias en constante evolución", apunta la codirectora de Mott Poll y pediatra de Mott, Susan Woolford, MD.

"La edad preescolar y primaria es un momento importante para establecer patrones de alimentación saludables. Sin embargo, la preocupación de los padres sobre si sus hijos están comiendo lo suficiente o si están obteniendo los nutrientes que necesitan puede llevarlos a adoptar prácticas que en realidad sabotean sus esfuerzos para lograr que los niños tengan hábitos alimentarios saludables a corto y largo plazo".

El quince por ciento de los padres dice que su regla familiar es que los niños terminen lo que hay en el plato, mientras que más de la mitad dice que los niños deben probar algo de todo y un poco menos de un tercio dice no al postre si las comidas quedan sin terminar.

Pero los padres que intentan obligar a los niños a comer pueden fomentar porciones que vayan más allá de la sensación de saciedad, advierte Woolford."Exigir a los niños que coman todo lo que hay en el plato, o negarles el postre a menos que se hayan comido todos los demás alimentos, puede llevar a un consumo excesivo, especialmente si el tamaño de las porciones es demasiado grande para la edad del niño".

Por otra parte, está de acuerdo con la recomendación de que "los padres aportan y el niño decide". Esto responsabiliza a los padres de brindar opciones saludables y al mismo tiempo permite que los niños seleccionen qué alimentos comerán y la cantidad que quieren consumir.

Otro dato es que el sesenta por ciento de los padres preparará algo aparte si a su hijo no le gusta la comida que hay en la mesa, y esto a menudo conduce a una alternativa menos saludable, dice Woolford. "En lugar de permitir que el niño elija un menú alternativo, los padres deben ofrecerle una comida equilibrada con al menos una opción que su hijo normalmente esté dispuesto a comer. Entonces, si su hijo decide no comer, los padres no deben preocuparse, ya que esto no causará ningún daño a los niños sanos y será más probable que coman las opciones presentadas en la siguiente comida".

Ella señala que los niños aprenden observando e imitando, por lo que es beneficioso para los padres modelar una alimentación saludable a través de una dieta bien balanceada mientras los hábitos alimentarios y las preferencias gustativas de sus hijos maduran. Así, evitar los refrigerios entre comidas también puede ayudar a los niños a tener mejor apetito y aumentar su disposición a comer los alimentos que se les ofrecen.

Otra conclusión es que los quisquillosos para comer y protestar contra las verduras son algunas de las batallas más importantes Los padres describen sus mayores desafíos para asegurarse de que sus hijos reciban una dieta saludable, ya que el niño es quisquilloso con la comida, el mayor costo de los alimentos saludables y el desperdicio de alimentos. Son menos los que dicen que no tienen tiempo para preparar alimentos saludables.

Casi todos los padres encuestados afirman haber probado al menos una estrategia para lograr que sus hijos coman verduras como parte de una dieta saludable, como servirles verduras todos los días, prepararlas como prefiera su hijo, probar verduras que su hijo no ha comido antes y dejar que sus hijos Elija verduras en el supermercado. Otros involucran a los niños en la preparación de las verduras, las esconden en otros alimentos u ofrecen una recompensa por terminarlas.

"Los padres deben intentar incluir a los niños en las decisiones sobre las comidas, evitar presionarlos en el consumo de alimentos y ofrecer una variedad de opciones saludables en cada comida para que los niños sientan que tienen más control", señala la experta.

Finalmente, apunta que el tamaño de la porción es clave para mitigar el riesgo de obesidad infantil, pero puede resultar difícil para los padres "adecuar el tamaño" de una porción infantil. Al determinar el tamaño de las porciones para sus hijos, casi el 70% de los padres encuestados le dan a sus hijos un poco menos que los adultos de la familia, mientras que menos personas dejan que sus hijos elijan cuánto tomar, usan porciones predeterminadas del paquete o le dan a sus hijos las mismas porciones que los adultos. .

Igualmente, cuando hacen compras o planifican comidas, los padres encuestados dicen que intentan limitar la cantidad de ciertos alimentos para ayudar a sus hijos a mantener una dieta saludable, y más de la mitad limitan los alimentos con azúcares agregados y alimentos procesados. Los padres deben leer las etiquetas, evitando el marketing en el frente de los paquetes y centrándose en los detalles en la parte posterior. Deben prestar especial atención a la información nutricional y a las listas de ingredientes (especialmente si son largas y contienen elementos irreconocibles), así como al sodio, los azúcares añadidos y las grasas. Woolford también anima a involucrar a los niños en los viajes al supermercado, pasar tiempo en la sección de productos y preguntarles qué les gustaría probar. "Pasen la mayor parte del tiempo en la sección de productos agrícolas y traten de hacerlo divertido, tal vez seleccionando nuevas opciones de diferentes partes del mundo que no hayan probado antes", concluye.