Alianza por una Alimentación Saludable pide al nuevo Gobierno regular la publicidad de alimentos y bebidas insanos

Archivo - Niño frente al televisor, comida no saludable, bollos

Archivo - Niño frente al televisor, comida no saludable, bollos - DEFIÉNDEME - Archivo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por una Alimentación Saludable ha reclamado a los partidos políticos que concurren en las Elecciones Generales del 23 de julio que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables "no caiga en el olvido después de todo el trabajo realizado".

Esta norma se ha quedado a las puertas de su aprobación en la actual legislatura, pero ha caído tras la convocatoria de elecciones. Esto, según la Alianza, ha dejado "desprotegida a la población infantil española, diariamente bombardeada por este tipo de mensajes publicitarios".

"No podemos perder más tiempo, este era el momento y no llegamos a tiempo. No podemos volver a fallar, por eso instamos a los diferentes partidos que se tomen en serio esta cuestión y la incluyan como una de las prioridades en sus planes de Gobierno", ha insistido la organización al respecto.

Varios países, entre ellos algunos de nuestro entorno como Reino Unido o Portugal, han impulsado medidas similares, que "se están mostrando efectivas para proteger a los menores".

El informe Aladino 2019 muestra que un 40,6 por ciento de la población infantil padece exceso de peso, una de las prevalencias más altas del mundo. Asimismo, uno de cada cinco niños con obesidad grave presenta síndrome metabólico y uno de cada cuatro hipertensión arterial. Además, los niños que padecen obesidad presentan mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en la edad adulta, junto con problemas osteoarticulares y renales y varios tipos de cáncer.

En este sentido, la Alianza asegura que "cuatro de cada cinco anuncios alimentarios dirigidos al público infantil son de alimentos y bebidas no saludables".

"El alejamiento de la dieta mediterránea por parte de la población infantil es un hecho constatado por multitud de estudios, así como que el impacto de la publicidad en los hábitos alimentarios de los niños es demoledor. Los niños españoles reciben de media más de 1.000 impactos publicitarios al mes de alimentos insanos por diferentes canales publicitarios, principalmente televisión, internet, exteriores y eventos deportivos", han detallado.

Las organizaciones miembro de la Alianza por una Alimentación Saludable son Justicia Alimentaria, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Amigos de la Tierra y Medicus Mundi.