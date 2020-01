¿Cómo influye la dieta en la fertilidad?

Actualizado 14/01/2020 14:05:21 CET

La ginecóloga Fulvia Mancini afirma que evitar las dietas hiperproteicas influye positivamente en la fertilidad, ya que un consumo excesivo de proteínas "provocan un estado de inflamación generalizada, con producción de acidosis o presencia de demasiado ácido en los líquidos corporales, lo que acaba afectando al riñón".

Estas dietas discriminan el consumo de hidratos de carbono, mientras que la llamada dieta disociada logra la pérdida de peso debido a que no mezclan grupos de comida. Es decir, mantener alejados en el menú los hidratos de proteínas y estos dos tipos, a su vez, de otros nutrientes, lo que afecta también al riñón y al hígado.

La advertencia de la ginecóloga no se limita solo a estos dos tipos de regímenes alimenticios, sino que se advierte que cualquier dieta que no sea equilibrada en todos los alimentos necesarios (proteínas, carbohidratos, oligoelementos, vitaminas, grasas), no es correcta y por lo tanto acabará pasando factura al organismo.

La directora médica de Clínicas Eva quiere llamar la atención sobre la importancia de la dieta y el peso en la fertilidad, una cuestión que, según expresa, "está incidiendo en los bajos índices de natalidad". "La obesidad es enemiga de la fertilidad y no solo dificulta la concepción, sino también el embarazo y el desarrollo normal del feto", ha recalcado.

En este sentido, los resultados obtenidos en el campo de la epigenética, la ciencia que estudia las modificaciones de los genes en relación con diversos factores ambientales, entre ellos la nutrición, apuntan que los hijos de padres obesos podrían heredar la predisposición a tener sobrepeso, algunas enfermedades relacionadas con la salud cardiovascular, diabetes, cáncer, así como desórdenes metabólicos.

En la mujer, tal y como continúa la especialista, la obesidad conlleva hipertensión, diabetes, patología cardiovascular y alteraciones de la coagulación, y "todas estas enfermedades influyen negativamente en el desarrollo del embarazo".

Así, si se quiere ser madre, la recomendación de la doctora Mancini, en caso de obesidad o sobrepeso, es que haga deporte (media hora o 45 minutos de actividad cardiovascular al día) y una dieta muy equilibrada, supervisada por un nutricionista que le asesore según la pérdida de peso necesaria estimada.

Aclara también Mancini que no existe una dieta específica asociada a diversos problemas que pueden aparecer durante la gestación, como los relacionados con el azúcar y la glándula tiroidea. "Si una paciente tiene un problemas de tiroides debe tomar la medicación correspondiente, mientras que la paciente con diabetes debe seguir una dieta específica que dependerá de sus niveles de azúcar". De igual forma, explica que la paciente que tiene tendencia a la tensión elevada "tendrá que seguir una dieta sin sal".

Una vez embarazada, la ginecóloga recomienda retirar las verduras, las frutas y la carne crudas, así como los embutidos. "Todos estos alimentos pueden transmitir el toxoplasma, un parásito responsable de alteraciones gravísimas en el feto". DE igual forma,l la experta también advierte sobre ciertos tipos de quesos, ya que algunos contienen la listeria, una bacteria que provoca la muerte del bebé.

Asimismo, en hombres, el exceso de tejido adiposo asociado a dietas muy bajas en calorías está relacionado con la disminución de la cantidad de espermatozoides y de su movilidad y morfología. Por ello, la experta resalta que a los varones se les recomiendan "los alimentos ricos en antioxidantes, que mejoran la calidad espermática".