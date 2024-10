La AESAN advierte sobre la comercialización de varios productos con presencia de cachuete no incluido en el etiquetado

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido a las personas con alergia al cacahuete sobre la comercialización de varios productos con presencia de cachuete no incluido en el etiquetado.

La AESAN ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) después de que la notificación de alerta haya sido trasladada por las autoridades sanitarias de Reino Unido.

En concreto, se trata de los productos: 'Iceland Takeaway Chicken Vindaloo', 'Iceland Takeaway Chinese Chicken Curry', 'Iceland Takeaway Chicken Madras', 'Iceland Takeaway Chicken Curry Noodles', 'Iceland Takeaway Beef Madras', 'Iceland Takeaway Chicken Jalfrezi'. Todos ellos de la marca Iceland.

También están afectados los productos de la marca Slimming World: 'Slimming World Lasagne', 'Slimming World Pasta Bolognese', 'Slimming World Chicken Balti Biryani'. Además del producto 'My Protein Katsu Chicken with Rice' de la marca My Protein.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a aquellas personas con alergia al cacahuete que pudieran tener los productos mencionados en sus hogares se abstengan de consumirlos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.