El 30% de los pacientes ingresados sufre desnutrición relacionada con la enfermedad

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 30 por ciento de los pacientes ingresados sufre desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) alcanzando un 35 por ciento en las personas mayores de 70 años, según señala el médico especialista en Endocrinología y Nutrición y miembro del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el doctor Francisco Pita, teniendo en cuenta los resultados del estudio SeDREno (2022).

En función de la enfermedad, un 48 por ciento de los afectados por disfagia presenta DRE, así como un 43 por ciento de las personas con deterioro cognitivo, casi un 40 por ciento con cáncer, un 38 por ciento con enfermedades gastrointestinales, alrededor de un 35 por ciento con diabetes y un 33 por ciento con enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, el documento refleja también que las mujeres mayores de 70 años que ingresaron de manera urgente presentaban DRE en un porcentaje ligeramente mayor. Por este motivo, el especialista reivindica la importancia de contar con Unidades especializadas en el abordaje de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE).

En cuanto a las situaciones clínicas o enfermedades que se asocian con un mayor riesgo de desnutrición en los pacientes hospitalizados son la diabetes, el cáncer, los trastornos gastrointestinales y el número de fármacos administrados. Según el especialista, estas cifran avalan la importancia del abordaje de la DRE, que ya en el estudio PREDYCES, realizado hace 10 años, afectaba al 25 por ciento de la población, lo que evidencia un aumento en su prevalencia.

Precisamente, este estudio contribuyó a visibilizar un problema existente en los hospitales desde hace años, pero "no se le había dado la importancia necesaria". "Al demostrar que los pacientes desnutridos aumentaban el gasto y la estancia hospitalaria, se consiguió llamar la atención al poner el foco en la gestión y el consumo de recursos", explica el doctor Pita.

Además, el endocrinólogo destaca que la DRE redunda en el incremento de los reingresos y en la mala evolución del paciente. "La DRE es un factor de riesgo de mortalidad. Si el estado nutricional no es el adecuado, la función muscular no mejorará y habrá un mayor riesgo de infecciones por alteración de la inmunidad", asegura.

El doctor Pita insiste también en la necesidad de incorporar dietistas-nutricionistas en las Unidades de Nutrición de los hospitales en todas las comunidades autónomas, así como en llevar a cabo un cribado nutricional universal tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. Por otra parte, "debería haber equidad en la financiación del tratamiento nutricional entre las distintas CCAA, así como en la revisión y la ampliación de las indicaciones de financiación de suplementos nutricionales orales y enterales".

"Podemos ser muy eficientes en la detección y valoración de la DRE, pero si el paciente no puede recibir el tratamiento necesario, supone un desgaste y un consumo de recursos, además de la impotencia de no poder ofrecer al paciente el tratamiento que necesita", añade.

En cuanto a los desafíos de los profesionales en el abordaje de la DRE, en palabras del doctor Pita, "lo primero es la detección". "Si no somos capaces de realizar un cribado e identificar a los pacientes que están en riesgo de padecer esta enfermedad o ya la tienen, no podremos realizar un plan nutricional adecuado", afirma.

El endocrinólogo también subraya la complejidad de los pacientes y las enfermedades, porque, aunque "cada vez hay más tratamientos y se conocen mejor las enfermedades, los pacientes son más complejos por la edad, las enfermedades, los tratamientos, etc., por lo que es fundamental estar pendientes y anticiparse a lo que va a pasar".

El doctor Pita indica que la escasez de recursos humanos es también un reto al que se enfrentan los especialistas. Así, destaca que en un análisis reciente se ha detectado que las Unidades de Nutrición tienen una enfermera dedicada a la nutrición, "pero el 26 por ciento de las Unidades no tienen ni siquiera una enfermera".

Asimismo, el experto apunta que cualquier enfermedad que lleve asociada inflamación aguda (neumonía, sepsis, infección, etc.) o crónica (cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca, etc.) puede provocar que se desarrolle DRE ya que "estas enfermedades empeoran en distinto grado la calidad y esperanza de vida y si la DRE está presente es un agravante".

Por ello, mantiene que que "si no aumentan los recursos humanos y no se integran en los hospitales, no se podrá abordar la DRE como se debe".

El médico especialista en Endocrinología y Nutrición señala que el endocrinólogo desempeña un papel esencial en el manejo de los pacientes con DRE. "Es el médico especialista en nutrición y metabolismo, por lo que ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarias durante su formación para poder realizar adecuadamente la detección, la valoración y el tratamiento de la DRE en cada tipo de paciente, adaptándolo e individualizándolo según sus necesidades y el momento de la enfermedad", concluye.