Vacunar a la madre contra el virus respiratorio sincitial reduciría la prescripción de antimicrobianos en los bebés

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha demostrado que la inmunización materna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) reduciría la prescripción de antimicrobianos entre los lactantes, según publican los investigadores en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. El VRS contribuye a una importante prescripción de antimicrobianos entre los lactantes de corta edad, lo que podría evitarse utilizando vacunas maternas eficaces.

Se trata de una de las principales causas de las infecciones agudas del tracto respiratorio inferior (ITR) entre los lactantes de todo el mundo, y un destacado contribuyente a las infecciones comunes no graves que suponen un alto volumen de consumo de antibióticos.

Ahora, investigadores de la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Princeton y el Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP), en Estados Unidos, junto con la compañía Novavax han llevado a cabo un estudio para evaluar si la vacunación materna contra el VRS podría reducir la prescripción de antimicrobianos entre los lactantes.

El estudio, que se basa en los datos de un ensayo ciego realizado en varios países, descubrió que los bebés de madres a las que se les administró la vacuna de fusión (F) contra el VRS experimentaron menos prescripciones de antimicrobianos durante los primeros 90 días de vida que los bebés de madres a las que se les administró un placebo.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una amenaza importante para la salud y el bienestar humanos. Dado que el consumo humano de medicamentos antimicrobianos contribuye a la aparición y expansión de la RAM, las estrategias para reducir el uso de antimicrobianos en situaciones en las que es evitable o innecesario son un punto central de los planes de acción contra la RAM.

La comprensión del potencial de las nuevas vacunas para mitigar la prescripción de antimicrobianos y la carga de la RAM podría informar sobre el establecimiento de prioridades en el desarrollo, evaluación y aprobación de vacunas.

Aunque no se ha autorizado ninguna vacuna para prevenir la infección por el VRS en los lactantes, en un reciente ensayo aleatorio se observó que la administración de una vacuna candidata a base de nanopartículas de proteína F del VRS a las embarazadas confería una eficacia del 41,4%, en un análisis por intención de tratar que incluía datos específicos del ensayo clínico y de los registros hospitalarios, contra las infecciones respiratorias leves médicamente significativas asociadas al VRS entre sus lactantes durante los primeros 90 días de vida, y una eficacia del 24,7% contra este resultado durante los primeros 180 días. La eficacia contra todas las ITSL que precipitan la hospitalización fue del 39,8% durante los primeros 180 días.

Los autores determinaron la eficacia de la vacuna (EV) frente a nuevos cursos de prescripción de antimicrobianos entre los lactantes durante los primeros 90 días de vida y hasta el final del seguimiento (programado en torno a los 365 días de vida). También evaluaron la EV frente a nuevos cursos de prescripción de antimicrobianos entre las participantes maternas hasta el final del seguimiento (programado alrededor de 180 días después del parto).

Así, el estudio descubrió que el VRS contribuye a una importante prescripción de antimicrobianos entre los lactantes pequeños, que podría prevenirse con vacunas maternas eficaces.

Durante los primeros 90 días de vida, la EV fue del 12,9% frente a todos los nuevos cursos de prescripción de antimicrobianos y del 16,6% frente a los nuevos cursos de prescripción de antimicrobianos asociados a la infección del tracto respiratorio inferior entre los lactantes.

En los países de ingresos altos, la EV contra los nuevos cursos de prescripción de antimicrobianos asociados a la otitis media aguda fue del 71,3% durante los primeros 90 días de vida, aunque la protección contra este punto final no fue evidente en los países de ingresos bajos y medios.

Los fármacos con las mayores reducciones observadas en la prescripción fueron las cefalosporinas (VE: 28,0% hasta los 90 días y 22,9% hasta el final del seguimiento) y los aminoglucósidos (VE: 25,3% hasta los 90 días y 27,9% hasta el final del seguimiento).

La eficacia estimada de la vacuna contra el VRS F que se utilizó en el ensayo analizado contra la IVR médicamente significativa asociada al VRS no cumplió el criterio de éxito preespecificado. Sin embargo, los autores demuestran que el VRS contribuye de forma importante a la prescripción de antimicrobianos entre los lactantes pequeños.

Los futuros candidatos a vacunas contra el VRS con mayor eficacia podrían lograr mayores reducciones en el consumo de antimicrobianos.

Según el autor principal del estudio, el doctor Ramanan Laxminarayan, Director del CDDEP, "con la disminución de la neumonía bacteriana tras la introducción de la vacuna conjugada contra el neumococo, una vacuna contra el VRS representa una de nuestras mejores inversiones para reducir la carga de las infecciones respiratorias en los niños".

"Nuestros hallazgos de que el desarrollo e introducción de una vacuna contra el VRS también ayudaría enormemente en la lucha contra la resistencia a los antibióticos debería añadir mayor urgencia a los esfuerzos de investigación y desarrollo en esta área", concluye.