La vacunación de gripe y Covid-19 durante el embarazo: un reto para los especialistas

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La inmunización materna en el embarazo es una estrategia que protege activamente a los niños en sus primeros meses de vida y también a la madre pero, a pesar de las recomendaciones de los expertos, todavía es una herramienta infrautilizada, sobre todo en las vacunas de gripe y Covid-19 aunque, en el caso de la tosferina, la cobertura en gestantes ha llegado hasta el 90 por ciento, según ha señalado la pediatra en Centro de Salud Nazaret (Valencia) y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), María Garcés Sánchez.

"La cobertura vacunal en tosferina es de más del 90 por ciento en las gestantes, pero la vacunación de gripe y de Covid-19 en las gestantes es más baja y esto es importante porque, en una mujer gestante, que tiene una inmunidad menor, estas infecciones pueden ser graves. Deberíamos tener coberturas vacunales más elevadas", ha declarado la pediatra durante el VII Seminario Pfizer-ANIS celebrado este miércoles.

Actualmente, el calendario común de vacunación e inmunización a lo largo de la vida para este año 2024 aprobado por el Ministerio de Sanidad indica que, en el periodo prenatal, es decir, durante el embarazo, es necesario vacunarse frente a la difteria, tétanos y tosferina, y frente a la gripe. No obstante, también se contempla la vacunación frente al Covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), que se valorará al acabar la temporada.

"Pensamos que una vacunación gestante frente a la bronquiolitis, producida por el VRS, tendría una cobertura elevada porque prácticamente todos los padre han escuchado hablar de la bronquiolitis", ha asegurado la doctora María Garcés Sánchez.

En este contexto, la pediatra ha resaltado los grandes beneficios que ha tenido la vacunación frente a la tosferina en gestantes, que ha producido una "reducción del 80 por ciento de la enfermedad". "La tosferina era una enfermedad que era típica en los niños de cinco años pero que prácticamente ha desaparecido por las vacunas, pero el problema más grande está por debajo de los seis meses, donde la tosferina puede llevar a la muerte", ha asegurado.

"Los pediatras en lo que se refiere a enfermedades respiratorias hemos visto un impacto significativo en estos 25 años en forma de reducción de estas enfermedades. Hace 25 años su hijo podía tener una enfermedad grave y ahora solo nos quejamos de los mocos, por fortuna solo nos quejamos de los mocos", ha sentenciado la especialista.

Por su parte, la jefa del servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud San José de Madrid, Carmen Pingarrón, también ha incidido en la necesidad de potenciar la vacunación en las embarazadas porque "al proteger a la madre, el bebé ya nace protegido".

Así, la ginecóloga ha incidido en el papel que tienen los ginecólogos como "responsables" del calendario vacunal de la mujer antes y durante el embarazo. "Todos los ginecólogos somos responsables de que cuando una mujer se quiere embarazar tenemos que revisar su cartilla vacunal y aplicar dentro del embarazo las vacunas obligadas que incluyen Gripe, Covid-19 de forma estacional, la tosferina en la semana 28 y el virus respiratorio sincitial (VRS)entre las semanas 32 y 36", ha explicado.

"Con la embarazada tenemos dos situaciones, una es el calendario pre-embarazao, que incluye tétanos, hepatitis b, sarampión, varicela, entre otras, y que tienen que estar puestas antes de embarazarse, y luego el calendario durante el embarazo, que incluye gripe y Covid-19, tosferina, y el VRS", ha detallado la ginecóloga.

No obstante, a pesar de haberse demostrado su eficacia, la vacunación durante la gestación aún es un método de prevención de enfermedades que sigue sin consolidarse como debería en la población. "La integración de las prácticas de inmunización materna en las visitas rutinarias, sobre todo en atención prenatal, puede brindar una oportunidad para fortalecer y mejorar la confianza y el uso de la vacunación entre mujeres embarazadas", ha señalado la doctora Pingarrón.

LA VACUNACIÓN EN ADULTOS: UN RETO POR CONSEGUIR

La vacunación infantil está bien consolidada en la sociedad y, la inmunización en embarazadas poco a poco se va consolidando, pero, sin embargo, la vacunación en la etapa adulta aún tiene algunas reticencias entre la sociedad. Por ello, los expertos han incidido en la importancia de cumplir con el calendario vacunal en todas las etapas de la vida, inluso en la edad adulta.

"Los niños han mejorado su calidad de vida de forma espectacular gracias a la vacunación y los adultos pueden mejorarla, si lo hemos conseguido con los niños, también podemos mejorar la calidad de vida de las personas más mayores que van a tener más riesgo de poder estar totalmente bloqueados por una neumonía", ha aseverado la pediatra María Garcés Sánchez.

Así, la médico de Familia y responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y miembro del grupo NeumoExpertos, Isabel Jimeno, ha destacado la protección de los pacientes adultos sobre todo frente a enfermedades infecciosas con varios fines porque "ayuda a su sistema inmunitario cuando tengan que luchar contra una determinada infección" y, a su vez, "hace que su calidad de vida sea buena".

"Las infecciones respiratorias son un problema muy importante porque se transmiten a toda velocidad. Ese poder de transmisibilidad ya es un problema y el siguiente problema es la gravedad", ha señalado destacando que, por ejemplo, entre el siete y el ocho por ciento de los pacientes adultos con neumonía neumocócica pueden tener un evento cardiovascular como un infarto debido a esta infección por lo que "la vacuna no solo sirve para proteger de la enfermedad, sino que protege frente a otros eventos que pueden ocurrir en ese contexto".

Según ha detallado la doctora Jimeno, los adultos muestran reticencias a la vacunación porque hace años "la vacunación del adulto solo era el tétano y la gripe, pero ahora hay vacunas específicas para adultos".

"Los adultos con patologías crónicas o mayores se tienen que vacunar de la gripe y de la neumonía neumocócica, no hay ninguna duda de esto y esta vacuna se puede poner en cualquier momento ya que no va por temporadas como la gripe y tampoco hay que repetirla anualmente; del Covid-19, del hérpes zóster, de la tosferina a los que están en relación con niños; y del VRS. La vacunación no es solo de los niños, es para todos", ha explicado la experta.