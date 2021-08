Vacunación Covid-19: ¿afecta a mi fertilidad? ¿puedo vacunarme si estoy en tratamiento de fertilidad?

MADRID, 11 Ago. (EDIZIONES) -

Sobre la vacunación frente a la COVID-19 están surgiendo numerosos bulos y uno de ellos es este: estas vacunas afectan a la fertilidad tanto de hombres como de mujeres. Una afirmación totalmente falsa según han confirmado numerosos expertos.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) son tajantes al respecto: "La OMS nunca aprobaría vacunas de las que se sospeche que pueden afectar a la capacidad de una persona para concebir".

Mientras, los CDC norteamericanos coinciden en esta misma línea y asegura que si se está buscando un embarazo ahora, o se tiene pensado hacerlo en el futuro, la mujer puede vacunarse contra la COVID-19 sin ningún problema.

"En la actualidad no existe evidencia de que alguna vacuna, incluida la vacuna contra la COVID-19, cause problemas de fertilidad en mujeres o en hombres, ni problemas para lograr el embarazo", precisa.

Ahora bien, los CDC no recomiendan realizarse una prueba de embarazo de rutina antes de vacunarse contra la COVID-19. "Si está tratando de quedar embarazada no es necesario que se evite el embarazo tras vacunarse", agrega.

En España hemos preguntado directamente al presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), al doctor Luis Martínez Navarro, quien subraya que, sobre este asunto no se ha demostrado nada.

"No hay ningún dato clínico, ni de investigación animal, que sugiera una posible relación entre las vacunas y la afectación de la fertilidad. Todas las publicaciones existentes establecen que no hay evidencia que sugiera que la vacuna produzca infertilidad masculina o femenina. Por otro lado, no hay ningún mecanismo que soporte esta idea", asevera el experto.

Además, y según lo conocido hasta ahora, destaca que ni la infección por COVID-19, ni tampoco la vacuna, influyen sobre la capacidad reproductiva de la pareja, ni sobre la calidad seminal, ni tampoco sobre la ovárica.

Sobre aquellas mujeres que deseen quedarse embarazadas y tengan cerca la vacunación frente a la COVID-19, el presidente de la SEF remarca que no hay ninguna necesidad de esperar para buscar el embarazo tras la vacunación. "Todas las recomendaciones son que la vacunación no debe de influir en la búsqueda de la gestación natural o mediante tratamientos de reproducción", agrega.

QUÉ SUCEDE CON LOS TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD

En cuanto a los tratamientos de fertilidad, el doctor Martínez Navarro, remarca que en aquellas parejas que están inmersas en un tratamiento de fertilidad también es conveniente la vacunación.

"Cualquier mujer puede vacunarse independientemente del momento que se encuentre en su tratamiento de fertilidad. La vacuna aporta unos beneficios en las mujeres gestantes que no pueden olvidarse en los meses previos a esta búsqueda gestacional", apostilla el doctor.

Con todo ello, el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad envía un mensaje de tranquilidad a las parejas sobre esta situación y anima a la vacunación como medida preventiva. "Eso es lo mejor que podemos hacer en estos momentos", reitera el experto en fertilidad.