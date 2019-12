Por qué viven más los abuelos que cuidan de sus nietos

Publicado 26/12/2019 8:15:45 CET

Un estudio publicado por la revista 'Evolution and Human Behavior' ha concluido que aquellos abuelos que cuidan de sus nietos ocasionalmente viven hasta 5 años más que los que no lo hacen. Además, hay más ventajas, el riesgo de morir en 20 años se reduce un 37%, según estas estadísticas.

En España, según la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa, uno de cada 4 abuelos cuida de sus nietos, llegando a dedicarles hasta 7 horas diarias, 2 horas más que la media europea. El caso es que tanto los abuelos como los nietos se benefician y desarrollan un vínculo muy especial. Tanto es así que se ha comprado científicamente que tiene estas consecuencias positivas para la salud de los abuelos.

En una entrevista con Infosalus, el presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), el doctor Luis Agüera destaca que hay diferencias muy importantes entre las personas mayores que tienen objetivos, propósitos vitales, como el cuidar de sus nietos, frente a los que no. "En edades más jóvenes las tenemos todos pero cuando tenemos esa frontera de la muerte, que la vemos más cercana, hay personas que dicen que por los años que les quedan prefieren no tener objetivos o propósitos, y esto es una factor de riesgo para la depresión, o bien es ésta la que lo produce", advierte el experto.

Por otro lado, resalta que el tratar a los niños les devuelve a los abuelos a la infancia. "Hay una serie de cuestiones que tu hijo hace y te recuerda a lo que tú hacías cuando eras pequeño, y eso también les sucede a los abuelos con sus nietos", celebra el miembro del Servicios de Psiquiatría General del Hospital 12 de octubre de Madrid.

De hecho, indica que hay un elemento "muy importante" relacionado con la atención psicológica y la psicoterapia, que es la reminiscencia, el trabajar con recuerdos, sensaciones, cosas que fueron agradables para las personas mayores en tiempos anteriores.

"Se ha demostrado que ésta en cualquier tipo de terapia con mayores sale, y es un elemento positivo, desde punto desde el punto de vista afectivo y el cognitivo, que estimula al cerebro, el hecho de aflorar esos recuerdos. Qué mejor que recordarle al abuelo cuando era niño, su etapa escolar. No sólo se le está dando a ese abuelo un propósito de vida, cuidar a su nieto, sino también una oportunidad o mecanismo de reminiscencia, el aflorar recuerdos", subraya Agüera.

Mientras, desde la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) apuntan que una investigación publicada en la revista de la Sociedad Norteamericana de Menopausia pone de manifiesto que la interacción de las personas mayores con sus nietos mejora, entre otros puntos, su vida social, a la vez que les ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, así como enfermedades crónicas, como el alzhéimer o la demencia.

BENEFICIOS RECÍPROCOS

Según 'Familiados', una empresa dedicada al cuidado de personas, los niños que son cuidados por sus abuelos son "muy afortunados" por los beneficios que esta relación entre ellos aporta. "Los abuelos tienen mucho que enseñar a las nuevas generaciones, mientras que los niños también aportan mucho a los abuelos", sostiene, a la vez que enumera los siguientes beneficios para los abuelos de cuidar a sus nietos:

- Hace salir de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias enriquecedoras.

- Surgen sentimientos nuevos.

- Aprenden cosas nuevas con sus nietos, como el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo.

- Se vuelven a sentir útiles para la familia.

- Aumenta la autoestima y se alarga la esperanza de vida. Suelen tener menos depresiones.

- Se reviven momentos pasados con los hijos. Cuentan a sus nietos historias de sus antepasados y ayudan a reforzar los vínculos familiares.

EL CASO DE LOS ABUELOS ESCLAVOS

Eso sí, no es oro todo lo que reluce en estos casos ya que, según advierte un estudio promovido por la Fundación Mémora, y elaborado por la Asociación Servicios Integrales para el Envejecimiento Activo (SIENA), casi la mitad de las personas mayores de 60 cree que existe la figura de los 'abuelos esclavos', "personas mayores cuidadoras que apoyan y cuidan de sus nietos de manera no voluntaria porque se ven obligados a hacerlo, a menudo por la demanda de los hijos, y que no tienen capacidad para poner límites".

En este sentido, el doctor Agüera llama la atención sobre el hecho de que muchos abuelos también presentan sus limitaciones físicas y psíquicas, y no tienen tampoco una edad para estar las 24 horas del día con sus nietos.

"Esas situaciones de abuso de los hijos respecto de los padres para que cuiden de los nietos se han visto. O incluso los hijos les piden que hagan más por ellos y sus nietos, y no pueden hacerlo, o no llegan. En consecuencia, hacen que los abuelos se sientan mal, porque están limitados físicamente, por ejemplo", lamenta el especialista de la SEPG.

Es más, alerta sobre estas situaciones en aquellas personas que, por ejemplo, presentan una calidad de vida peor y el riesgo de depresión y de deterioro cognitivo es mayor si se ejerce este tipo de 'presión' sobre ellos.