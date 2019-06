SEGG presenta nueve cursos 'on line' gratuitos y nueve manuales prácticos para formar a los geriatras

Publicado 14/06/2019 11:09:57 CET

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha presentado nueve guías prácticas y nueve cursos 'on line' dirigidos al profesional, en el marco de la celebración del 61º Congreso de la SEGG y el 26º de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología (SAGG), que ha tenido lugar entre el 12 y 14 de junio en Zaragoza

Entre las nueve guías de buena práctica clínica figuran los títulos 'Disfagia orofaríngea en el paciente mayor', 'Vacunación en adultos y mayores. Algoritmos y protocolos de actuación', 'Decisiones claves en anticoagulación en el paciente mayor con fibrilación auricular no valvular', 'Déficit de hierro y consecuencias para la salud de los mayores', 'Recomendaciones de vacunación de la SEGG 2019-2020', 'Manejo de la Incontinencia Urinaria en las personas mayores', 'Dolor por Artrosis en las personas mayores', 'Monográfico REGG sobre insomnio' y el 'Libro blanco de la Nutrición en las personas mayores'.

Este último supone una de las principales novedades de esta campaña. Es un documento de investigación que trata las políticas futuras de materia nutricional de las personas mayores por parte de las administraciones. Está formado por 10 módulos y 87 capítulos. Además, esta escrito por más de 120 autores, ha destacado Primitivo Ramos Cordero, Secretario General de la SEGG.

Del mismo modo, otro de los puntos centrales ha sido la vacunación en el adulto mayor. Para ello, ha revisado las recomendaciones de vacunación que se dirigen hacia este colectivo creando la guía 'Recomendaciones de vacunación de la SEGG 2019-2020'. Por otra parte, el manual 'Vacunación en adultos y mayores. Algoritmos y protocolos de actuación' ha desarrollado una descripción sobre los pasos se deben seguir ante la vacunación de cada paciente. Así, se completa con una descripción de las vacunas técnicas de producción, criterios de conservación, cadena de frío y fuentes de información.

De forma paralela la organización ha presentado nueve cursos gratuiotos 'on line' para fomentar el conocimiento entre las cuidadoras. Entre ellos figuran 'Epilepsia en el anciano', 'GOL- Geriactualidad online-2019', 'Nueva longevidad. Nueva vida. Nuevas oportunidades', 'Seguridad del paciente para centros geriátricos y sociosanitarios', 'Deterioro cognitivo leve. Detección, manejo y prevención', 'Curso 'on line' Actualización en infecciones del anciano', 'Máster: PROGER-Programa Oficial de Actualización y desarrollo Profesional en Geriatría', 'Curso 'on line' para cuidadores de personas mayores dependientes' y 'Atención y cuidado a las personas mayores'.