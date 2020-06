Los riñones se deterioran con la edad y no por enfermar

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado desde la Universidad de Tromso (Noruega), y en el que se han analizado a unas 3.000 personas de Noruega, Alemania e Islandia, ha puesto de manifiesto que los riñones se deterioran con la edad, independientemente del estado de salud.

En concreto, en el trabajo, publicado en el 'Journal of the American Society of Nephrology', los investigadores examinaron la función renal de un grupo de personas con edades comprendidas entre los 50 y 70 años, y dos grupos de personas de entre 70 a 95.

Para medir la función renal inyectaron una sustancia en las venas de la sangre, la cual solo se separa en los riñones, y dejaron pasar unas horas antes de medir la cantidad de sustancia que quedaba en la sangre. Esto da una medida de la capacidad del riñón para eliminar toxinas y productos de desecho.

"De esta forma, lo que hemos observado es que la función renal se deteriora no porque las personas enfermen, sino porque envejecen", han comentado los investigadores.