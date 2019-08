Un programa de atención a la demencia mejora la salud mental y emocional de pacientes y cuidadores

Publicado 16/08/2019 12:23:30 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de la Universidad de California (UCLA) en Estados Unidos ha concluido que un programa integral de atención a la demencia llevado a cabo por profesionales de la enfermería reduce los problemas de comportamiento y la depresión de los pacientes, así como la angustia de sus cuidadores.

El estudio, publicado en 'Journal of the American Geriatrics Society', ha demostrado que esto no ayuda a frenar la progresión de la demencia, sino que ayuda a mejorar la salud mental y emocional de los pacientes y cuidadores.

Para su desarrollo se han utilizado los datos del Programa de Atención de Alzheimer y Demencia de la UCLA que, a pesar de implementarse en un solo sitio, "sus principios pueden adaptarse a otros sistemas de salud", ha explicado el doctor David Reuben, jefe de la División de Geriatría en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA y autor del estudio.

En este sentido, los investigadores examinaron los datos de las personas con demencia y sus cuidadores midiendo la cognición de los afectados, su capacidad de funcionar y los síntomas depresivos. Asimismo, evaluaron el estado emocional de los cuidadores y los efectos financieros, físicos, psicológicos y sociales derivados de la tensión que experimentan.

De este modo, los hallazgos han puesto de relieve que para el 58 por ciento de los pacientes y el 63 por ciento de los cuidadores los síntomas mejoran o se mantienen.

Así, el experto ha concluido que este estudio demuestra que "proporcionar atención de alta calidad a los pacientes que sufren demencia y proporcionar apoyo y educación al cuidador puede marcar una diferencia en los resultados de salud".