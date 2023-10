La PMP reclama a las formaciones políticas que alcancen un pacto de Estado en materia de cuidados de larga duración

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado a todas las formaciones políticas que comiencen a dar los pasos necesarios para alcanzar un pacto de Estado en materia de cuidados de larga duración (CLD) poniendo a disposición de las personas que los necesitan y de quienes les cuidan los servicios y apoyos suficientes.

Así lo ha pedido en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se celebra por primera vez este año el 29 de octubre, después de su proclamación por la ONU con el objetivo de poner de relieve la labor las personas que cuidan de otras, tanto del ámbito profesional como del informal.

Según las proyecciones del INE, en la actualidad más del 20 por ciento de la población española forma parte del grupo de personas de 65 y más años (9,3 millones), y en 2050 ese porcentaje alcanzará un 30 por ciento, experimentando un crecimiento aún mayor el segmento de personas mayores de 80 años, que son quienes tienen mayor riesgo de tener complicaciones de salud y tener una situación de dependencia por la que precisen cuidados de larga duración.

Este cambio demográfico, en palabras de la presidenta de la Comisión de Cuidados de la PMP, Pilar Rodríguez, "es uno de los rasgos fundamentales de las sociedades modernas y presenta, junto a sus logros, una serie de desafíos, entre los que se encuentran los CLD, con las cuestiones anexas a esta situación: cómo seguir viviendo en el domicilio y entorno comunitario, quiénes nos van a cuidar, con qué cualificación, cómo cambiar el modelo de residencia, qué papel tendrán las tecnologías".

En este sentido, la PMP considera necesario tomar iniciativas como las que en los países del entorno se han comenzado a emprender, haciéndose eco de los llamamientos que se realizan desde la comunidad científica y organismos como la OMS, la OCDE, la OIT y la UE, todos ellos alertando en la necesidad perentoria de hacer frente a la demanda de CLD que, "si ya es relevante hoy, puede llegar a ser insostenible de abordar mañana".

La plataforma ha recordado que viene pidiendo a las Administraciones Públicas la necesaria transformación del modelo de cuidados, de manera que "se abandonen prácticas asistencialistas, patriarcales, rígidas y jerárquicas, que muchas veces no respetan los derechos, las preferencias ni la dignidad de las personas y pasar a un modelo de atención que verdaderamente sea integral (atendiendo el conjunto de nuestras necesidades físicas, psicológicas, espirituales, socioambientales) y que esté centrada en las personas, garantizando su autonomía en la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos con los apoyos que precisen".

La PMP considera que para la implantación de este modelo "es necesaria una financiación suficiente con la que poder hacer frente al incremento de recursos, de las ratios de profesionales, ofrecer mejores salarios y condiciones laborales dignas a las y los profesionales de los cuidados, junto a otras medidas como promover entre la sociedad el valor social, económico y político de los cuidados y, en especial, apoyar a las familias cuidadoras (mujeres en su mayoría), que son quienes hoy por hoy asumen el mayor peso de la atención, con graves perjuicios para ellas".

En definitiva, Rodríguez, ha manifestado que alcanzar un pacto de Estado en materia de CLD "se constituye como una obligación derivada de las directrices de la UE y su nueva Estrategia Europea de Cuidados, pero también está en juego el modelo de país y de sociedad en la que queremos vivir y morir".

Rodríguez ha señalado que "la dignidad y los derechos de las personas no pueden verse disminuidos y menoscabados cuando alcancen una avanzada edad, sino que han de ser protegidos y garantizados, del mismo modo que están garantizados los derechos universales a la educación y a la sanidad. No tendremos una sociedad decente si no somos capaces de cuidar y ofrecer condiciones de vida digna a las personas cuando atravesamos el último tramo de nuestra vida".