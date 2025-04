Observan un deterioro grave y duradero en los pacientes en cuidados de larga duración

Archivo - Having only poor appetite

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 20% de los residentes recientemente admitidos en cuidados de larga duración quedaron permanentemente incapaces de tomar decisiones cotidianas por sí mismos en un plazo de cinco años, según una nueva investigación del Instituto de Investigación de Santé Bruyère Health y el ICES (Canadá), que se publica en 'JAMA'

Una cantidad significativa de residentes de cuidados a largo plazo (LTC) experimentan estados de deterioro cognitivo y físico grave, lo que los deja incapaces de tomar decisiones personales (como qué comer o qué vestir) e incapaces de comunicarse con el personal o sus seres queridos.

"Nuestro estudio se propuso rastrear las experiencias de los residentes recién ingresados en cuidados de larga duración y de aquellos que vivieron un año o más en estado de discapacidad grave", apunta el autor principal, Ramtin Hakimjavadi, residente de Medicina Interna en la Universidad de Ottawa.

"Deberíamos hablar más sobre cómo es un final de vida significativo y de alta calidad, dado que la mayoría de los adultos mayores en esta etapa priorizan la calidad de vida", señala.

LOS PARTICIPANTES FUERON SEGUIDOS HASTA SU MUERTE

El estudio incluyó a 120.238 adultos de 65 años o más que fueron admitidos recientemente en centros de atención a largo plazo en Ontario, Canadá, entre 2013 y 2018. Los participantes fueron seguidos hasta su muerte, el alta del centro de atención a largo plazo o el 1 de abril de 2023.

Según sus resultados, el 20% de los residentes admitidos en cuidados a largo plazo quedaron permanentemente incapaces de tomar decisiones cotidianas por sí mismos durante los cinco años siguientes y la mitad vivió más de 262 días con este nivel de discapacidad.Por otra parte, el 13% de los residentes ingresados en centros de cuidados a largo plazo (CLP) se volvieron totalmente dependientes para todos los cuidados, incluyendo el baño, el aseo y la alimentación, durante el período de estudio. La mitad de estas personas vivieron más de 45 días con este nivel de discapacidad.

Los residentes menores de 80 años y aquellos que tenían demencia tenían más probabilidades de vivir más tiempo una vez que alcanzaban la dependencia total de la atención y no podían tomar decisiones por sí mismos.

Asimismo, los residentes con órdenes de no resucitar o no hospitalizar no vivieron tanto tiempo después de desarrollar deterioro o discapacidades graves en comparación con los residentes sin directivas de atención médica anticipada.

En entrevistas, los residentes de cuidados de larga duración han expresado que la pérdida de independencia les resulta más angustiante que la idea de morir. "No ofrecemos atención centrada en el residente ni basada en la evidencia si no abordamos la posibilidad de una discapacidad grave ni preguntamos sobre las circunstancias en las que los tratamientos para prolongar la vida no serían aceptables", plantea Hakimjavadi.

En esta población de residentes de centros de cuidados a largo plazo, el 65% tenía una orden de no reanimación (DNR) y el 25% tenía órdenes de no hospitalización. Estas directivas anticipadas de atención redujeron el tiempo de convivencia con una discapacidad grave, probablemente porque se conversaron sobre las preferencias de los residentes y los cuidadores o proveedores sabían cómo apoyar sus decisiones al final de la vida.

"Los residentes, sus familiares y los equipos de atención deben tener conversaciones abiertas sobre lo que significa la calidad de vida para el residente, considerando la posibilidad de una discapacidad prolongada", concluye el autor principal, el doctor Daniel Kobewka, investigador del Instituto de Investigación en Salud Bruyère y científico adjunto del ICES.