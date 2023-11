Neurólogo afirma que los biomarcadores permiten diagnosticar el Alzheimer incluso en estados iniciales

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo y director del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona, el doctor Alberto Lleó, afirma que los biomarcadores detectan los signos biológicos en fases iniciales del Alzheimer.

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa neurológica de deterioro cognitivo y dependencia (demencia) y los signos de esta patología comienzan a aparecer en el cerebro hasta 20 años antes del inicio del deterioro de la memoria y otros síntomas.

El neurólogo y director científico de la Fundación CITA-Alzhéimer de San Sebastián, el doctor Pablo Martínez Lage, explica que "los biomarcadores permiten hacer un diagnóstico preciso en personas con un deterioro cognitivo leve que conservan un nivel funcional adecuado que les permite aún llevar una vida independiente. Su detección temprana hace posible que la persona pueda tomar decisiones en un momento en el que todavía está capacitada como, por ejemplo, sobre quién quiere que le cuide, hacer un documento de voluntades anticipadas o poner sus papeles en regla".

En España, en la práctica clínica habitual, están disponibles dos tipos de biomarcadores: los que utilizan tecnología de imagen PET (tomografía por emisión de positrones) y los biomarcadores bioquímicos. Mediante el PET se puede identificar en el cerebro, en vivo, depósitos de unas proteínas llamadas beta amiloide y tau, que son las que definen la presencia de la enfermedad de Alzheimer.

Por otro lado, los biomarcadores bioquímicos, obtenidos mediante punción lumbar, utilizan una muestra de líquido cefalorraquídeo para el análisis de las proteínas beta amiloide, tau y tau fosforilada. Si los niveles de beta amiloide están bajos y los niveles de tau fosforilada están altos, junto a un perfil clínico compatible, se confirmaría el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. No obstante, solo el PET de amiloide está aprobado en España para uso clínico.

El neurólogo y director científico de la Fundación del Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas (CIEN), el doctor Pascual Sánchez, subraya que no todos los centros cuentan con estas técnicas de detección. El acceso de los profesionales sanitarios, y como consecuencia de los usuarios, a la realización de un diagnóstico de la enfermedad es limitado y desigual en las distintas comunidades autónomas. En palabras del doctor Sánchez, "el PET precisa de un nivel de tecnología que no está al alcance de todos, por lo que no hay una distribución homogénea de la disponibilidad".