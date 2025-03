La musicoterapia mejora el estado de ánimo y la conducta en personas con demencia

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS

Una nueva revisión 'Cochrane' realizado por varias instituciones de los Países Bajos, ha encontrado evidencia de que la terapia basada en la música puede beneficiar a las personas que viven con demencia, particularmente al mejorar los síntomas de la depresión.

La demencia es un término colectivo que designa síndromes cerebrales degenerativos progresivos que afectan la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las emociones. La Asociación Internacional de Enfermedades de Alzheimer informó que en 2019 había 55 millones de personas con demencia en todo el mundo, una cifra que se prevé que aumente a 139 millones en 2050. Si bien existen algunos medicamentos, el uso terapéutico de la música se considera un enfoque relativamente simple y económico que sigue siendo accesible incluso en las últimas etapas de la demencia.

El equipo de investigación examinó las pruebas de 30 estudios en los que participaron 1.720 personas. Los estudios investigaron los efectos de las intervenciones terapéuticas basadas en la música sobre el bienestar emocional, incluida la calidad de vida, los trastornos del estado de ánimo, los problemas de conducta, el comportamiento social y la cognición. La mayoría de los participantes se encontraban en residencias de ancianos y las intervenciones se realizaron de forma individual o en grupo.

Los ensayos se llevaron a cabo principalmente en países de altos ingresos, entre ellos Australia, Taiwán, Estados Unidos y varios países europeos. Casi todas las terapias incluían elementos activos (como tocar instrumentos) - , a menudo combinados con elementos receptivos (como escuchar música en vivo a cargo de un terapeuta).

"Esta revisión aumenta nuestra comprensión de los efectos de la musicoterapia y refuerza la idea de incorporar la música en el tratamiento de la demencia, en particular en los centros de atención residencial", asegura la autora principal Jenny van der Steen, del Centro Médico de la Universidad de Leiden y el Centro de Alzheimer Radboudumc (Países Bajos).

"La musicoterapia ofrece beneficios que van más allá de los de otras actividades grupales, ya que ayuda a mejorar el estado de ánimo y el comportamiento de una manera atractiva y accesible, incluso en etapas más avanzadas de la demencia. Los administradores de los centros de atención residencial deberían considerar la posibilidad de integrar sesiones musicales estructuradas como parte de un enfoque centrado en la persona para el tratamiento de la demencia", señala.

Los resultados sugieren que la terapia basada en la música probablemente mejora los síntomas depresivos y puede mejorar los problemas generales de conducta al final del tratamiento. Es poco probable que la terapia musical tenga un impacto significativo en la agitación, la agresividad, el bienestar emocional o la cognición, pero, en comparación con otras intervenciones, hay cierta evidencia de que puede mejorar la conducta social y podría reducir la ansiedad.

Los efectos a largo plazo, más allá de cuatro semanas después del tratamiento, pueden ser menores, pero siguen siendo inciertos debido al número limitado de ensayos que monitorean los efectos una vez finalizado el tratamiento. La revisión también destaca el creciente reconocimiento de las intervenciones no farmacológicas en el cuidado de la demencia.

"La musicoterapia es una forma de ayudar a las personas a sentirse menos tristes y menos ansiosas sin necesidad de fármacos", afirma la coautora Annemieke Vink, de la ArtEZ University of the Arts (Países Bajos), que tiene experiencia directa en la aplicación de musicoterapia a personas con demencia. "Esperamos que la mayor calidad de los estudios recientes y la creciente base de evidencias hagan que se preste más atención a la musicoterapia y a otros enfoques no farmacológicos". Y continúa: "Si analizamos el tamaño de los efectos, la musicoterapia es una alternativa razonable a los enfoques farmacológicos y está mucho más centrada en la persona".

El estudio destaca la necesidad de realizar más investigaciones sobre los efectos a largo plazo de la musicoterapia, en particular en entornos comunitarios. Gran parte de la evidencia existente proviene de residencias de ancianos, por lo que ampliar los estudios a entornos comunitarios podría brindar información valiosa sobre cómo se puede integrar la musicoterapia en la vida cotidiana de las personas que viven con demencia.