Un estudio sobre el método Otago en mayores frágiles es premiado por la revista 'Journal of Geriatric Physical Therapy'

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La revista 'Journal of Geriatric Physical Therapy', de la Academia de la Asociación Estadounidense de Terapia Física, ha concedido el premio al mejor artículo publicado en esta institución durante 2023 a un estudio sobre la efectividad del método Otago en mayores institucionalizados frágiles, en el que ha participado la Facultad de Fisioterapia del CEU Cardenal Herrera de Valencia, la Universidad de Valencia y las residencias de Ballesol en Valencia y Alicante.

La propuesta de los investigadores, especialistas de la geriatría y gerontología social y biológica, consistió en evaluar los efectos de un programa de intervención de ejercicio multicomponente grupal supervisado con residentes con o sin suplementos nutricionales frágiles orales sobre el rendimiento funcional en adultos mayores institucionalizados.

En el estudio, desarrollado durante 6 meses en Ballesol, participaron 111 adultos mayores frágiles (75 años o más) que cumplían con al menos 3 de los 5 criterios de fragilidad de Fried (pérdida involuntaria de peso, agotamiento, lentitud en la movilidad, debilidad muscular y bajo nivel de actividad física).

Consistió en "aplicar el método Otago más suplementación nutricional, obteniendo mejoras significativas tanto en parámetros de fuerza, equilibrio, velocidad de la marcha y disminución de las caídas", según valoraron los autores del trabajo.

MÉTODO Y PRUEBAS

Entre las mediciones realizadas durante ese tiempo, se incluyeron la prueba 'Timed Up and Go' (TUG), la escalada de equilibrio de Berg (BBS) la batería corta de rendimiento físico, la prueba repetida de soporte en silla (STS-5), la fuerza de presión manual (HGS), la prueba de caminata de 10 metros y la prueba de 6 minutos de marcha, tanto al inicio como después del período de intervención de 6 meses.

La realización de ejercicios de fuerza y equilibrio contribuyó a una disminución de las caídas en personas mayores adultas institucionalizadas, apreciando, por tanto, que el método Otago posibilitó una mejora en cuanto a la percepción subjetiva de salud.

El estudio premiado recoge también entre sus conclusiones que la intervención de ejercicio multicomponente grupal "mejoró los niveles de movilidad, equilibrio funcional y HGS en adultos mayores frágiles institucionalizados".

Así, es necesario aportar más investigaciones para evaluar los efectos de los suplementos nutricionales sobre el rendimiento funcional para determinar mejor su aplicabilidad clínica para abordar la fragilidad.