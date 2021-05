Un estudio evidencia que tener estudios superiores no influye en el envejecimiento del cerebro

Archivo - Hand drawing brain sketch on blackboard. Brainstorming and idea concept

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del consorcio Lifebrain, coordinado por la Universidad de Oslo con la participación de la Universidad de Barcelona (Noruega) y publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', constata que la educación superior no hace más lento el envejecimiento del cerebro.

Mediante la agrupación de varios conjuntos de datos del cerebro de los que dispone el consorcio Lifebrain, el estudio ha podido hacer un seguimiento de cambios en el cerebro en individuos a lo largo de muchos años. En concreto, los investigadores han encontrado que, aunque las personas con un nivel superior de estudios tienen volúmenes cerebrales algo mayores que las personas con menos formación, sus cerebros se reducen al mismo ritmo a lo largo de la vida.

Asimismo, los científicos midieron el envejecimiento del cerebro calculando el volumen de las regiones de la capa cortical y del hipocampo mediante resonancias magnéticas hechas a más de 2.000 participantes en los biobancos de Lifebrain y del Reino Unido.

Estas zonas del cerebro tienden a reducirse con el paso del tiempo, como parte de un proceso natural. Los cerebros de los participantes se escanearon hasta tres veces durante un periodo de once años, dentro de lo que se conoce como estudio longitudinal.

Posteriormente, los investigadores compararon la tasa de reducción de las áreas cerebrales mencionadas en personas que habían finalizado sus estudios superiores antes de los 30 años y en aquellas que no los tenían. La edad de los participantes era de entre 29 y 91 años.

Aunque la tasa de los cambios cerebrales fue similar en los participantes con o sin formación superior, los expertos constataron que aquellos con un nivel superior de estudios tenían un volumen cortical ligeramente mayor en algunas regiones, pero incluso en dichas áreas la tasa de cambio no estaba relacionada con el tipo de educación.