La educación no previene el Alzheimer, pero sí ayuda a proteger la cognición

Publicado 12/06/2019 10:56:04 CET

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU) ha concluido que la inteligencia o la educación no suponen un factor de prevención de Alzheimer, pero sí protege la cognición.

El estudio, publicado en 'Journal of Alzheimer's Disease', ha sugerido que el ejercicio del cerebro puede ayudar a las personas cognivamente funcionales durante un mayor periodo de tiempo, no obstante, no interviene en el Alzheimer.

Actualmente se estima que esta enfermedad afecta a 5 millones de personas en EE.UU., cifra que se espera que aumente en 2060 según los centros de control y prevención de enfermedades del país. Este proyecto, se desarrolla en el contexto de la búsqueda de formas de prevención o retraso del Alzheimer.

Para la investigación se han utilizado los datos del estudio de 'Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)'. De este modo, se han centrado en un grupo de 331 participantes sin demencia. De ellos, 54 tenían menos de una educación secundaria, 144 habían completado este grado y 133 tenían alguna carrera universitaria.

El grupo ha sido sometido a una resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones (PET) para medir en el cerebro los niveles de proteína beta-amiloide acumulada, un marcador estándar de Alzheimer. Asimismo, la cognición de cada participante ha sido evaluada con 10 pruebas de memoria, lenguaje y otra función intelectual. En este sentido, se ha observado que los participantes que presentan cualquier nivel de beta amiolide y tienen una educación profesional presentan puntuaciones cognitivas más altas que quienes poseen menos de una educación secundaria, independientemente de los niveles de amiolide en el cerebro.

Así, Rebecca Gottesman, profesora de Neurología en la escuela de medicina de la Universidad Johns Hopkins y de Epidemiología en la escuela de salud pública Bloomberg de Johns Hopkins, ha destacado que estos datos sugieren que la educación ayuda a preservar la cognición, ya que aquellos con una mayor educación obtuvieron más puntuación.

"La exposición a la educación y un mejor rendimiento cognitivo cuando eres más joven puede ayudar a preservar la función cognitiva durante un tiempo", ha concluido la experta.