Una cuarta parte de las personas sanas mayores de 60 años tienen problemas en las válvulas cardíacas

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La magnitud de la enfermedad de las válvulas cardíacas no diagnosticada en nuestra población que envejece ha sido revelada por primera vez, gracias a una nueva investigación dirigida por la Universidad de East Anglia (Reino Unido). En concreto, se ha descubierto que más de una cuarta parte de las personas mayores de 60 años sanas y asintomáticas examinadas en el estudio tenían una enfermedad de las válvulas cardíacas no detectada previamente.

El coautor principal Vassilios Vassiliou, profesor clínico de medicina cardíaca en la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA, explica: "Este estudio se centró en comprender cuán generalizados están los problemas de válvulas cardíacas de cualquier gravedad entre adultos sanos, sin síntomas y sin ninguna enfermedad cardíaca conocida.

Como apunta el experto se examinaron a casi 4.500 personas de 60 años o más de tres regiones del Reino Unido: Norfolk, West Midlands y Aberdeen, mediante ecocardiografía, que es una ecografía del corazón. "Nuestros hallazgos mostraron que más del 28 por ciento de estos adultos tenían algún tipo de enfermedad de las válvulas cardíacas, aunque, de manera tranquilizadora, solo era leve en la mayoría de los casos".

Los datos también indicaron que la edad era el principal factor asociado con estos problemas de las válvulas cardíacas, lo que significa que cuanto mayor es una persona, mayores son sus posibilidades de tener un problema valvular importante.

La sangre fluye alrededor del corazón y el resto del cuerpo en una dirección, como un sistema de tráfico de un solo sentido. Las cuatro válvulas cardíacas (pulmonar y tricúspide en el lado derecho, y aórtica y mitral en el lado izquierdo del corazón) controlan la dirección del flujo sanguíneo asegurando un bombeo óptimo del corazón.

El coautor principal, el profesor Michael Frenneaux, del Royal Brompton Hospital, parte de Guy's and St Thomas NHS Foundation Trust y el Imperial College London, apunta: "La enfermedad de las válvulas cardíacas se produce cuando una o más válvulas cardíacas no funcionan como deberían. Los principales problemas son causados por la válvula que no se abre completamente (estenosis valvular), lo que restringe el flujo de sangre, o que la válvula no se cierra correctamente (regurgitación de la válvula), lo que significa que la sangre puede regresar en la dirección equivocada. Estos problemas pueden ejercer una presión adicional sobre el corazón y hacer que trabaje más. Con el tiempo, puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral y otras afecciones cardíacas".

Entre 2007 y 2016, un total de 10.000 pacientes asintomáticos, mayores de 60 años, fueron invitados a través de sus consultas generales a participar en el estudio. De ellos, 5.429 se ofrecieron como voluntarios para participar, de los cuales 4.237 eran elegibles para su inclusión. Fueron evaluados con un cuestionario de salud, examen clínico y ecocardiografía transtorácica, que es una ecografía del corazón.

La enfermedad de las válvulas cardíacas se diagnosticó en el 28,2%. La prevalencia de valvulopatías cardíacas clínicamente significativas fue tranquilizadoramente de sólo el 2,4 por ciento, y se encontró que uno de cada 42 de los mayores de 60 años tenía un caso moderado o grave, y aumentó a uno de cada 15 para los de 75 años o más. Sin embargo, sólo el 21 por ciento (900 de los 4.237 pacientes evaluados) tenían 75 años o más y sólo el 8,6 por ciento tenían más de 80 años.

El profesor Vassiliou reflexiona: "El diagnóstico de la enfermedad de las válvulas cardíacas se basa principalmente en la ecocardiografía transtorácica; sin embargo, esto normalmente sólo se lleva a cabo si se informan síntomas o si se escucha un soplo inusual durante un examen físico.

"Esto puede ser un desafío en las personas mayores porque los síntomas leves pueden quedar enmascarados por una actividad física reducida y una movilidad reducida. El estudio revela que muchos adultos mayores tienen problemas con las válvulas cardíacas, incluso si no muestran ningún síntoma, y sugerimos que, si las personas desarrollan algún síntoma o signo nuevo que pueda indicar una enfermedad cardíaca, lo hablen con su médico".

"A medida que nuestra población envejece, esta información puede ayudar a los proveedores de atención médica a comprender la magnitud de la enfermedad valvular y a optimizar los métodos de atención de rutina y los programas de detección para garantizar que podamos hacer frente a la demanda en el futuro. De esta manera, pueden identificar y ayudar mejor a quienes están en riesgo antes de que los problemas se agraven", señala.

Los investigadores dicen que se necesitan más estudios para aclarar la prevalencia de la enfermedad en la población de edad avanzada y cómo se podrían utilizar las pruebas de detección para ayudar a identificar y controlar la enfermedad. En la investigación también participaron el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich, el Aberdeen Royal Infirmary, la Universidad de Aberdeen, la Universidad de Birmingham, el Hospital Royal Brompton de Londres y el Imperial College de Londres.