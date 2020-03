Coronavirus.- Residencias denuncian que se niega la hospitalización a mayores mientras hay "demasiados mandos únicos"

Piden test y que no se rechacen ingresos hospitalarios: "Tienen el mismo derecho a ser tratados y curados"

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha denunciado este viernes que las autoridades siguen negando la asistencia sanitaria a las personas mayores en los hospitales durante esta crisis del coronavirus, "lo que va a suponer un impacto brutal en toda una generación", y mientras se crean "demasiados mandos únicos" para intentar solucionar la situación.

Los datos publicados ayer por la Comunidad de Madrid indicaban que en este mes de marzo habían fallecido 1.065 personas residentes en algún geriátrico de la región (760 en residencias y 305 en el hospital), mientras que el número de personas fallecidas en el mes de marzo de 2019 ascendía a 900 según los datos aportados por la propia Comunidad de Madrid.

Según los datos de AESTE, que representa a 400 residencias y 230 centros de día, la población que habita en los centros residenciales de la región tiene una edad media de 80 años, y en más del 50 por ciento de los casos tienen varias patologías asociadas y están polimedicados, por lo que son "un colectivo muy vulnerable ante cualquier tipo de infección vírica extendida en forma de pandemia".

"En España contamos con 366.000 plazas residenciales, más del doble de las camas del sector hospitalario en su conjunto. Y todas estas plazas residenciales, el 73 por ciento son de gestión privada, lo cual demuestra la importancia de estos centros cuyo trabajo diario es vital en la gestión de esta emergencia contribuyendo a evitar el colapso de todos los hospitales", señalan.

"Somos más de 300.000 trabajadores en todo el sector de residencias, teleasistencia y ayuda a domicilio que estamos preparados y formados para cuidar --que no tratar ni curar--, y que estos días están doblando turnos y arriesgando su propia salud para ayudar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Una generación a la que debemos la Seguridad Social, el Sistema Sanitario y el Estado del Bienestar que ahora nosotros disfrutamos. Una generación que sacó adelante a sus hijos y nietos durante la última crisis económica, y que ahora se está viendo abandonada y maltratada por las autoridades sanitarias competentes", ha señalado el secretario general de la Asociación, Jesús Cubero.

Desde hace semanas, bastante antes de que se decretara el estado de alarma, algunas residencias ya habían tomado medidas preventivas como la restricción de visitas y cierre de centros de día, "contando en la mayoría de los casos con la oposición frontal de las autoridades competentes", para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y personal de los centros.

RECLAMAN QUE NO SE RECHACEN LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

"Ahora, y cuando los efectos de este descuido y de esta gravísima negligencia institucional están llegando a las residencias, la alarma social ha provocado que la UME, Guardia Civil y la Policía ofrezcan su ayuda humana por encima de su deber, procediendo a la labor de desinfección de espacios habitables y proporcionando el poco material de protección de que ellos disponen. Seguimos reclamando que no se rechacen los ingresos hospitalarios de las personas mayores. Tienen el mismo derecho a ser tratadas y curadas que el resto de la población. Si algún político piensa que no tienen el mismo derecho a la vida que los demás ciudadanos, que sea valiente, dé el primer paso y que lo diga claramente. Se dan instrucciones cobardes de no aceptar los ingresos de personas mayores en los hospitales. Es una verdadera vergüenza", ha dicho el secretario de AESTE.

Las residencias también necesitan kits de diagnóstico rápido para los mayores y para los profesionales, equipos de protección individual (EPI), que se haga una desinfección y retirada rápida de los cadáveres en los casos de fallecimientos, y que se acepte el tratamiento a las personas mayores en los hospitales. "Venimos reclamándolo desde hace dos semanas y los mayores siguen sin recibir esa ayuda necesaria. Las autoridades les están abandonando a su suerte", ha concluido.