Centros de atención a mayores acusan a Margarita Robles de "criminalizarlos" y exigen "rigor, medios y respecto"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha acusado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de "criminalizar" la labor de los profesionales de atención a los mayores, al tiempo que ha exigido "rigor, medios y respecto" para ellos durante la crisis del coronavirus.

Así lo ha manifestado Pascual durante una comparecencia celebrada después de que ayer la ministra asegurase en una entrevista que los miembros de las Fuerzas Armadas, en sus tareas encomendadas para frenar la pandemia del coronavirus, habían visto "ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas".

"En el sector estamos muy tristes", ha dicho Pascual, que ha remarcado que estas declaraciones de Robles "no están a la altura de la situación" y que han generado "un profundo malestar" en el colectivo. Tal y como ha aseverado, son más de 375.000 las plazas en residencias en todo el territorio que están funcionando con "normalidad", mientras hay "300 o 400 como mucho" con casos activos de coronavirus entre los usuarios.

"No podemos permitir que se generalice y que el trabajo de las más de 190.000 personas y el cuidado de 380.000 personas esté en tela de juicio por informaciones sesgadas que alarman, sobre todo, a las familias de los usuarios que residen en algún centro del país y que por imperativo legal no puede visitarlas en persona", ha apostillado.

"ALIADO ESENCIAL PARA GANAR LA BATALLA"

Tal y como ha remarcado, CEAPS son "un aliado esencial con la Administración para ganar la batalla" contra el virus. Por ello, han exigido al Estado "rigor, medios y respeto" a las residencias, sus profesionales, así como a las personas mayores que "tienen derecho a todos los servicios sanitarios". "Ministra, por favor, vamos a ponernos a trabajar para ayudar a las residencias que lo están pasando mal", ha expresado.

En concreto, ha reivindicado test de coronavirus a todos los profesionales y medidas de protección para los trabajadores, algo que, según ha incidido, llevan reclamando "más de un mes". "Lo que ustedes han podido hacer o no en las residencias es por no haber hecho el trabajo cuando tocaba, por no haber dado medios de protección a los trabajadores y por no hacer los test cuando tocaba", ha sentenciado.

Desde CEAPS destacan que en esta "grave crisis nacional, los profesionales del sector de atención a los mayores desarrollan "su labor sin los medios de protección adecuados, ni materiales ni emocionales". "Para ganar esta batalla y es necesario trabajar juntos", explica.

"La justicia social debe ser para todos, la Ley de Dependencia nació para eso, la prioridad está en atender, en cuidar de cada persona usuaria, sobre todo en prevenir, que el COVID-19 no entre en ningún centro", ha asegurado.