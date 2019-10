Carcedo defiende que España es "un buen país para los mayores", pero reconoce que "existen retos"

Publicado 01/10/2019 18:54:55 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha señalado que España es "un buen país para los mayores", pero ha reconocido que "existen retos que abordar", como la protección de aquellos más vulnerables.

"Proteger mejor a las personas mayores que viven en el mundo rural, así como a algunos colectivos cuyas pensiones están por debajo de la media, son sin duda retos que debemos abordar mediante programas y políticas que permitan a los mayores disponer de una vida autónoma independientemente de sus recursos, su género o el lugar en el que vivan", ha apuntado la ministra durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) bajo el lema 'Elige ActivEDAD'.

Carcedo ha recordado que, según el INE, hacia 2050, las personas mayores casi duplicarán su número actual. En 2068, podría haber más de 14 millones de personas mayores, lo que representaría casi un 30 por ciento del total de la población, frente al 19 por ciento actual. Para la ministra, este cambio de estructura poblacional se debe al incremento de la esperanza de vida y la mejora de la salud de los mayores, "un éxito de la democracia y del progreso social".

Según ha detallado la ministra, esto se ha producido gracias al sistema de protección social y de servicios sociales, a la universalización de la atención sanitaria, el mantenimiento de una garantía de ingresos económicos, las pensiones y al sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Por otra parte, Carcedo ha abogado por cambiar la imagen que asocia al envejecimiento con un proceso de pérdida de capacidades, de energía y fragilidad. "Esta visión se ha traducido en algunas ocasiones en políticas superprotectoras que contribuían a reforzar a su vez esta imagen de fragilidad. Hace tiempo que los mayores ya no se sienten frágiles. Piensan que no lo han visto todo, que queda mucho por hacer, saben por experiencia que merece la pena luchar por determinadas causas, y que el amor y la amistad no son solo caprichos de juventud", ha lamentado.

En este punto, ha apostado por "introducir cambios" que "permitan realizar las reformas sociales necesarias para concebir el envejecimiento como un éxito y una oportunidad, y también como un activo social". Asimismo, ha defendido la inclusión de la perspectiva de género y equidad en salud, "para que las oportunidades de salud tengan en cuenta a todas las personas, no dejen a nadie atrás, y reduzcan las desigualdades en salud". "Mejorar la calidad de vida de las personas mayores mejora la de la sociedad en su conjunto", ha concluido la ministra.