Aumenta la mortalidad por melanoma en los mayores de 65 años

La Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) lanza un año más la Campaña Euromelanoma para la prevención y vigilancia de la piel, esta vez haciendo hincapié en la población de 65 años o más, ya que, según han asegurado, en este grupo la mortalidad por melanoma sigue aumentando.

Según afirma la fundación, después de haber aumentado en las últimas décadas, las cifras de muertes por cáncer de piel en España parecen estar estabilizándose en mujeres y empiezan a disminuir en jóvenes y hombres de mediana edad. Pero es el grupo de población más mayor donde los fallecimientos por esta causa siguen ascendiendo.

Cada año, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se diagnostican unos 5.000 casos de melanoma en España, el cáncer de piel con peor pronóstico, y unos 71.000 casos de cáncer cutáneo no melanoma. Sin embargo, señala la fundación, también es el tumor más prevenible y, cuando se detecta y trata a tiempo, tiene buen pronóstico.

El miembro de la Fundación Piel Sana y la persona que conecta la campaña española con la europea, el doctor Eduardo Nagore Enguídanos, ha explicado que "si un melanoma se detecta precozmente, la probabilidad de curarlo con éxito se acerca al 80 por ciento". Sin embargo, "la mitad de los pacientes retrasan la búsqueda de ayuda médica y tratamiento de tres a seis meses, un 39 por ciento de 7 a 12 meses y un 14 por ciento un año", continúa el doctor.

La fundación ha afirmado que este es el motivo por el que este año en la campaña se pone especial énfasis en las medidas de prevención primaria y secundaria, es decir, una adecuada fotoprotección y una vigilancia periódica de la piel para detectar precozmente la aparición de un cáncer y tratarlo con éxito.

"La recomendación es gastar un minuto al mes en mirar toda la superficie cutánea. Es un hábito que hay que incorporar, reconocer cómo tiene uno la piel y reconocer si tiene lesiones nuevas", en la actualidad, de las 1.000 personas encuestadas por 'More than Research' para la fundación, "solo un 20 por ciento de los ciudadanos de 50 o más años se busca lunares nuevos o cambios en su piel frecuentemente, un 17 por ciento no lo hace nunca y un 60 por ciento a veces", concluye el doctor Nagore.

Asimismo, el coordinador general de la Campaña Euromelanoma 2019, el doctor Agustín Buendía Eissman, ha señalado que este año la campaña busca, además de la prevención, "echar la vista atrás y ver qué ocurría hace 30, 40 y 50 años, y comparar esa situación con la que se vive en la actualidad". Para ello la campaña ha preparado una exposición fotográfica llamada 'la huella del pasado', una exposición fotográfica que muestra los hábitos y costumbres de la población española frente al sol a lo largo de un siglo.

Otro punto en el que ha querido insistir la fundación en su campaña es en la importancia de proteger la piel y ha señalado los errores más frecuentes en fotoprotección. La dermatóloga y coordinadora de coordinadores regionales de Eromelanoma España, la doctora ángeles Flórez Menéndez, ha señalado que "la quemadura solar puede producirse en cualquier momento del año", por ello, "la exposición solar saludable debe realizarse todo el año. Hay que buscar la sombra y no exponerse en las horas centrales del día".

Por su parte, la presidenta de la asociación Melanoma España y paciente con melanoma metastásico, Marta Fuentes, ha explicado que en su juventud no había conciencia sobre el riesgo de estar expuesto en exceso al sol, a los 23 años le diagnosticaron melanoma. "No habría que llegar a mi situación, este cáncer se puede prevenir", para ello, "la coordinación entre atención primaria y dermatología es fundamental, así como la educación desde el colegio a través de actividades planificadas para adquirir hábitos", ha explicado la presidenta.