Vifor Pharma lanza en España 'Veltassa', el primer fármaco novedoso para la hiperpotasemia crónica en 60 años

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Vifor Pharma ha anunciado este martes el lanzamiento en España de 'Veltassa' (patiromer), el primer fármaco novedoso aprobado en 60 años para tratar la hiperpotasemia crónica, una alteración metabólica que se puede producir en pacientes enfermedad renal crónica (ERC) e insuficiencia cardiaca (IC).

Según señala el nefrólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, el doctor Enrique Morales, es una de las alteraciones iónicas más frecuente en la práctica clínica habitual de la Nefrología. Y es que, según añade, "al progresar la insuficiencia renal se produce un descenso del filtrado glomerular y se produce un problema en el manejo y excreción del potasio, concretándose en un incremento del mismo".

Esta hiperpotasemia se produce en un grupo de pacientes con enfermedad renal que generalmente son diabéticos, con insuficiencia cardiaca y que están en tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, iSRAA, (fármacos como IECA, ARA-II, ARM o ARNi), terapias que son utilizadas frecuentemente por su perfil nefro y cardio protector.

De hecho, se ha demostrado que, en insuficiencia cardiaca, los IECA, ARA-II, ARM y ARNi reducen de manera significativa la mortalidad, la morbilidad y la hospitalización, mientras que en enfermedad renal crónica presentan una reducción demostrada del riesgo de mortalidad y de progresión a una enfermedad renal terminal. Sin embargo, las guías de práctica clínica también recomiendan reducir o parar el tratamiento con los inhibidores de la ECA, los ARA II y los ARM cuando la concentración sérica de potasio es mayor de 5,5 mEq/l.

La cuestión es que los iSRAA bloquean una serie de sistemas que ayudan a un correcto funcionamiento del corazón, pero como contrapartida pueden aumentar el potasio. Y este posible incremento puede limitar a la hora de ajustar de manera óptima los iSRR. Al respecto, el doctor Pau Llacer, especialista en Medicina Interna del Hospital de Manises, argumenta que, al planteárseles esta situación, las medidas de las que disponían para afrontarla "eran muy limitadas".

Ante esta situación, matiza, se contaba con "unas resinas de intercambio, unos medicamentos ya muy antiguos que desafortunadamente no son bien tolerados por los pacientes". Ante la falta de alternativas, los especialistas, recuerda el doctor Llacer, optaban por "disminuir o retirar los fármacos modificadores de la enfermedad debido a los elevados niveles de potasio".

NUEVA ALTERNATIVA EN HIPERPOTASEMIA

Como solución se señala a 'Veltassa', un fármaco indicado para el tratamiento de la hiperpotasemia en adultos, que, al controlar el potasio elevado a largo plazo, permite mantener las dosis objetivo con iSRAA.

Además, destacan los expertos, se trata de un fármaco "seguro, eficaz y bien tolerado, con menos efectos secundarios", lo que permitirá una mejora en la adherencia de los pacientes al mismo para el tratamiento de la hiperpotasemia crónica o persistente. Un aspecto, este último, "muy importante" a juicio de los expertos, ya que se trata en un gran porcentaje de pacientes añosos, polimedicados y con comorbilidades.

En palabras de Antoni Lorente, director Médico de Vifor Pharma, 'Veltassa' es un polvo de naturaleza polimérica que actúa en la luz del colon, donde la concentración de K+ es más elevada; se une al potasio intercambiándolo por calcio, así, al capturar el potasio reduce la concentración de potasio libre y aumenta su excreción a nivel fecal.

En este sentido, explica, "el hecho de que se intercambie con calcio y no con sodio, es muy importante, ya que el sodio está contraindicado tanto en insuficiencia cardiaca como en enfermedad renal crónica". Además, argumenta, no produce una bajada muy brusca del potasio, de hecho, su toma continuada en el tiempo no produce hipopotasemia, "un trastorno muy grave".