Las ventas de STADA crecen un 16% en el primer semestre de 2020, con 1.465 millones de euros pese al COVID-19

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

STADA ha mostrado un aumento del 16 por ciento en las ventas del Grupo hasta alcanzar los 1.465 millones de euros en la primera mitad de 2020, con un crecimiento orgánico de las ventas del 9 por ciento, pese a la pandemia de COVID-19.

En línea con la estrategia de STADA de aceleración de su cartera, las recientes adquisiciones (como la de productos Takeda en Rusia y la CEI; Walmark, con su actividad de consumer healthcare en Europa Central y Oriental o la marca FERN-C en Filipinas( complementaron el crecimiento orgánico del 9 por ciento de las ventas del Grupo.

La compañía también está invirtiendo en su red de producción, por ejemplo, ampliando el centro de excelencia para la producción de vitaminas, minerales y suplementos en Trnec, República Checa, que la compañía obtuvo al adquirir Walmark.

El EBITDA ajustado por partidas especiales aumentó en un 14 por ciento, hasta los 337 millones de euros, a medida que STADA ha aplicado medidas de eficiencia, especialmente en lo relativo a la producción, el marketing y las ventas. Además, la empresa sigue ampliando sus marcas clave de productos de consumer 'healthcare', como Zoflora, a más mercados internacionales, a la vez que está reforzando las marcas con extensiones de líneas específicas y exitosas campañas de marketing digital.

"La evolución de las ventas por encima del mercado y el aumento de los ingresos en el primer semestre de 2020 reflejan la sólida implementación de nuestra estrategia One STADA for Growth. El fuerte compromiso y el espíritu emprendedor de nuestros colaboradores son la base de nuestro éxito. Nuestro propósito y valores están creando una fuerte cultura corporativa que sustenta nuestro éxito en el futuro, lo cual se demuestra con los sorprendentes niveles de compromiso mostrados en las encuestas realizadas recientemente a los empleados: 9 de cada 10 están orgullosos de trabajar en STADA y confían en que la empresa saldrá reforzada de la crisis del coronavirus como una sólida One STADA. Aun así, dadas las actuales consecuencias negativas de la pandemia del coronavirus, debemos seguir mostrando un gran nivel de esfuerzo y compromiso para mantener nuestro rumbo de crecimiento durante la segunda mitad de 2020", ha comentado el CEO de STADA, Peter Goldschmidt.