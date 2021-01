MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de metformina reduce el riesgo de muerte en pacientes con Covid-19 y diabetes tipo 2, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores de la University of Alabama at Birmingham (Estados Unidos) y que ha sido publicado en la revista 'Frontiers in Endocrinology'.

En el trabajo se analizaron a 25.326 pacientes a los que se les realizó la prueba de Covid-19 en el hospital entre el 25 de febrero y el 22 de junio del año pasado.

El estudio encontró que el 93 por ciento de las muertes ocurrieron en personas mayores de 50 años, y ser hombre o tener presión arterial alta se asoció con un riesgo de muerte significativamente elevado. La diabetes se asoció con un aumento espectacular de la mortalidad, con una razón de posibilidades de 3,62. En general, el 67 por ciento de las muertes en el estudio ocurrieron en diabéticos.

Ante esto, los investigadores analizaron los efectos del tratamiento de la diabetes en los resultados adversos del COVID-19, centrándose en la insulina y la metformina como los dos medicamentos más comunes para la diabetes tipo 2. Así, descubrieron que el uso previo de insulina no afectó el riesgo de mortalidad, pero sí de la metformina.

En concreto, este medicamento redujo significativamente las probabilidades de morir, y la mortalidad del 11 por ciento para los usuarios de metformina no solo fue comparable a la de la población general positiva para Covid-19, sino que más baja que la mortalidad del 23 por ciento para los pacientes con diabetes que no tomaban metformina.

"Estos resultados sugieren que, si bien la diabetes es un factor de riesgo independiente para la mortalidad relacionada con Covid-19, este riesgo se reduce drásticamente en personas que toman metformina, lo que aumenta la posibilidad de que pueda proporcionar un enfoque protector para los diabéticos", han zanjado los investigadores.