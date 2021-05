Úrsula González, nueva Head of Finance de Biogen España

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía biotecnológica Biogen ha incorporado a Úrsula González como Head of Finance Spain, sucediendo a João Lourenço, que ocupaba el cargo de interim Head of Finance desde el último trimestre de 2020 y que seguirá contribuyendo al desempeño de Biogen desde su posición en Portugal.

Con esta incorporación, Biogen quiere mostrar que la innovación en el liderazgo con la captación y retención del talento es "fundamental" para el éxito de la compañía.

Desde su ubicación en Madrid, González liderará todos los aspectos operacionales y estratégicos del Departamento Financiero para Biogen España. Será, además, miembro del Leadership Team español, contribuyendo a definir e implementar la estrategia de la filial en España.

"Afronto este nuevo capítulo profesional con un enorme entusiasmo", ha señalado la nueva Head of Finance Spain. "A lo largo de toda mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas de sectores muy diversos, pero cambiar vidas es una misión que me parece extraordinaria", ha abundado. "Pasar a formar parte de un equipo que trabaja día tras día por ofrecer un futuro mejor a todos aquellos que sufren enfermedades neurológicas, con un fuerte compromiso al mismo tiempo por la innovación y la sostenibilidad, es apasionante", ha afirmado González.

González se incorpora al equipo directivo de Biogen a partir de una extensa trayectoria profesional y un profundo conocimiento del área financiera. Con más de 18 años de experiencia en compañías como Procter & Gamble, SC Johnson o Bristol-Myers Squibb, su última experiencia antes de desembarcar en Biogen fue ocupando el puesto de Directora Financiera en L'Oréal España para la División de Productos Profesionales.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (E-2) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), González ha trabajado en Suiza y Bélgica, además de España.