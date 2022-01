UCB anuncia resultados positivos de 'Bimzelx' en espondilits anquilosante

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica UCB ha anunciado los resultados preliminares positivos del estudio 'BE MOBILE 2', el ensayo de Fase III que evalúa la eficacia y seguridad de 'Binzelx' (bimekizumab) en adultos con espondilits anquilosante activa, también conocida como espondiloartritis axial radiográfica (r-axSpA).

'BE MOBILE 2' es uno de dos estudios de Fase III que evalúa bimekizumab en todo el espectro de la espondiloartritis axial, el cual incluye tanto la forma radiográfica (r)-axSpA como la no radiográfica (nr)-axSpA.

El estudio 'BE MOBILE 2' completó la variable de eficacia primaria, medida por la proporción de pacientes que alcanzó respuesta ASAS40 en la semana 16, eso significa una mejora del 40 por ciento en relación con el valor inicial en el índice de la Sociedad Internacional para la Evaluación de la Espondiloartritis, comparado con placebo.

ASAS40 mide las mejoras en la enfermedad en diferentes dominios, incluida la evaluación global del paciente de la actividad de la enfermedad, el dolor espinal, la función física y la inflamación. De esta forma, la variable de evaluación primaria empleada en este estudio, ASAS40, establece un elevado umbral de mejora en los resultados informados por los pacientes, es decir, al menos una mejora del 40 por ciento en relación con el valor inicial.

El estudio también cumplió todas las variables secundarias de eficacia, incluidas mejoras significativas con bimekizumab frente a placebo en la semana 16 en la actividad de la enfermedad informada por el paciente, medida por el Índice de Actividad de la Enfermedad de la espondilits anquilosante de Bath (BASDAI, por sus siglas en inglés); la consecución de ASAS remisión parcial (ASAS-PR) y ASDAS-MI (Mejora relevante en la Puntuación de Actividad de la Enfermedad en la espondilits anquilosante); y la puntuación del dolor espinal nocturno.

"La espondilits anquilosante es una enfermedad reumática inflamatoria crónica y dolorosa que, en la mayoría de los casos, comienza en la edad adulta. Los alentadores resultados preliminares de Fase III que se han dado a conocer recientemente son consistentes con los hallazgos de la Fase II y sugieren que bimekizumab tiene el potencial de ofrecer mejoras clínicamente significativas en los signos y síntomas clave de la enfermedad. Los resultados que se presentan para bimekizumab para el manejo de la espondilits anquilosante son la continuación de los resultados positivos en artritis psoriásica dados a conocer también recientemente y refuerzan nuestro compromiso continuo con el avance de los estándares de eficacia en ambas patologías", ha comentado el vicepresidente ejecutivo de Soluciones de Inmunología y Director de UCB en EE.UU, Emmanuel Caeymaex.

Los resultados del estudio 'BE MOBILE 2' se presentarán próximamente en congresos de la especialidad y se publicarán en una revista médica internacional. 'BE MOBILE 2' es uno de los dos estudios paralelos de Fase III que evalúan bimekizumab en el tratamiento de pacientes del espectro de la Espondiloartritis axial. El segundo estudio, 'BE MOBILE 1', evalúa la eficacia y seguridad de bimekizumab en el tratamiento de pacientes con nr-axSpA3 y se espera que "pronto estén disponibles los resultados preliminares".