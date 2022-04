El tratamiento neoadyuvante de nivolumab más quimioterapia mejora en pacientes con cáncer de pulmón

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha demostrado que el tratamiento neoadyuvante con nivolumab más quimioterapia administrada antes de la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) resecable ha mejorado tanto la supervivencia libre de eventos como la respuesta patológica completa a largo plazo, según ha recogido el Hospital Universitario Vall d'Hebron.

Así se ha confirmado en la publicación de 'The New England Journal of Medicina', que recoge los resultados del estudio de fase III CheckMate 816, en el que han participado un total de 352 pacientes con CPCNP resecable que habían recibido tratamiento neodayuvante con inmunoterapia (nivolumab) más quimioterapia o solo quimioterapuam antes de la cirugía.

En este sentido, la mediana de supervivencia libre de eventos fue de 31,6 meses en el primer grupo versus 20,8 meses del segundo grupo, que solo había recibido quimioterapia. La tasa de respuesta

patológica completa fue del 24 por ciento en el tratamiento con inmunoterapia más quimioterapia, frente al 2,2 por ciento del segundo grupo, con quimioterapia sola.

De los pacientes que participaron en el estudio, se sometieron a cirugía en un grado mayor los que habían recibido el tratamiento

combinado (el 83,2% versus el 75,4% de los que habían recibido solo quimioterapia). Al año, el 76,1 por ciento de los pacientes tratados con nivolumab y quimioterapia sobrevivían sin progresar a la enfermedad frente al 63,4 por ciento de los solo tratados con quimioterapia. A los dos años, los datos eran del 63,8 por ciento de los pacientes del primer grupo frente al 45,3 por ciento del segundo grupo.

En definitiva, se ha comprobado que la administración del tratamiento neoadyuvante de tres ciclos de nivolumab (un

anticuerpo anti PD-1 que restaura la función de las células T antitumorales existentes) más quimioterapia pueden mejorar los resultados clínicos a largo plazo en pacientes con CPCNP

resecable en estadio IB-IIIA sin impedir la viabilidad de la cirugía o aumentar la incidencia de eventos adversos en comparación con la quimioterapia.

"El uso de inmunoterapia junto con quimioterapia como tratamiento neoadyuvante puede ofrecer una opción de tratamiento prometedora en pacientes con CPNM resecable previo a la cirugía; lo que nos permitiría tratar la enfermedad de forma temprana y mejorar la supervivencia libre de eventos de estos pacientes, reduciendo el riesgo de recaída", ha comentado la jefa de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, jefa

del Grupo de Tumores Torácicos y Cáncer de Cabeza y Cuello del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Enriqueta Felip.

La experta ha reconocido que esto puede suponer un cambio en la práctica clínica e incorporar la quimioterapia en combinación con la

inmunoterapia en el tratamiento preoperatorio.