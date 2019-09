Trastuzumab duocarmazina es eficaz en pacientes con cáncer de mama avanzado HER2 positivo

Publicado 05/09/2019 14:20:06 CET

Doctora Valentina Boni - HM HOSPITALES - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trastuzumab duocarmazina, un nuevo anticuerpo conjugado anti HER2, ha demostrado eficacia y un buen perfil de tolerancia en pacientes con tumores sólidos avanzados, resistentes a tratamientos previos y que presentan diferentes niveles de expresión de HER2, según se desprende del estudio 'Trastuzumab duocarmazine in locally advanced and metastatic solid tumours and HER2-expressing breast cancer: a phase 1 dose-escalation and dose-expansion study', publicado recientemente en la revista 'The Lancet Oncology'.

"La eficacia de trastuzumab duocarmazina es prometedora y representa un posible nuevo armamento terapéutico para tratar pacientes en tres situaciones oncológicas diferentes: pacientes con cáncer de mama HER2 positivo resistente a TDM1 (terapia dirigida anti-HER2) previo, pacientes con cáncer de mama con baja expresión de HER2, quienes hasta hoy no tienen comercializada ninguna terapia dirigida, y para aquellos enfermos con otros tipos de tumor que sobreexpresen dicho receptor HER2, situación en la que el desarrollo de fármacos efectivos representa una necesidad médica en la actualidad", ha dicho la oncóloga e investigadora de la Unidad de Ensayos Clínicos en fase I 'START'-HM CIOCC del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC) y coautora de esta investigación, Valentina Boni.

Se trata, prosigue, de una clase de medicamentos 'inteligentes' que dirigen la quimioterapia específicamente hacia el interior de la célula tumoral utilizando como guía para llegar a ella un anticuerpo o transportador específico de dicha carga, a modo de 'caballo de Troya', lo cual aumenta su eficacia y reduce sensiblemente los efectos secundarios clásicos de la quimioterapia al no llegar a las células benignas.

De esta manera, el trastuzumab duocarmazina actúa como un nuevo fármaco 'dos en uno' formado por un anticuerpo que se une específicamente a la célula tumoral a través de su 'cerradura', el receptor tumoral HER2, y ejerce la función de 'llave', abriéndola para soltar en el interior de la célula maligna la sustancia citotóxica que lleva unida.

"Trastuzumab duocarmazina es el primer anticuerpo conjugado con un agente alquilante del ADN tumoral, la duocarmazina, que tiene, por lo tanto, una acción similar a la de una bomba en el interior de la célula", ha apostillado la experta.

El ensayo clínico, que se ha llevado a cabo durante cuatro años en centros de España, Bélgica, Holanda y Reino Unido, ha contado con la participación de cerca de 200 pacientes con tumor sólido avanzado o metastásico de mama, estómago, endometrio y tracto urinario, con sobreexpresión de la proteína HER2.