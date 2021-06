Tirzepatida reduce el peso y la hemoglobina glicosilada superiores a las de semaglutida en diabetes tipo 2

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tirzepatida, de Lilly, logra reducciones superiores de hemoglobina glicosilada (HbA1c) y peso corporal en comparación con semaglutida inyectable de un miligramo, desde el inicio a las 40 semanas, en el ensayo clínico 'SURPASS-2'.

Los resultados, publicados en 'The New England Journal of Medicine', se van a presentar durante la Asociación Americana de Diabetes en su 81ª Sesión Científica y son consistentes con los resultados comunicados anteriormente y que mostraron que todas las dosis de tirzepatida lograron reducciones de peso y de HbA1c significativamente mayores en comparación con semaglutida, a partir de las cuatro semanas de tratamiento.

Además, se ha evaluado un criterio de valoración compuesto, formado por participantes que alcanzaron un nivel de HbA1c inferior al 6,5 por ciento una pérdida de peso igual o superior al 10 por ciento y no experimentaron hipoglucemia grave o clínicamente significativa. El 60 por ciento de los participantes del grupo de tirzepatida 15 mg alcanzó las tres medidas en comparación con el 22 por ciento de los participantes que tomaron semaglutida.

Asimismo, uno de cada dos pacientes que tomaron tirzepatida 15 mg alcanzaron un nivel de HbA1C similar a las personas sin diabetes frente a un 20 por ciento con semaglutida. El perfil de seguridad general de tirzepatida fue similar a los ensayos 'SURPASS' informados anteriormente y a la clase bien establecida de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). En todos los brazos de tratamiento, los eventos adversos notificados con mayor frecuencia fueron los relacionados con el aparato digestivo.

"Tirzepatida ha proporcionado una reducción de peso y de HbA1c superior en comparación con semaglutida y, lo que es más importante, más del doble de participantes que recibieron tirzepatida lograron resultados de gran eficacia sin experimentar hipoglucemia clínicamente significativa en comparación con los que tomaron semaglutida", ha explicado el investigador principal del estudio 'SURPASS-2', Juan Pablo Frías.

Tirzepatida es un agonista dual del receptor del polipéptido insulinotrópico (GIP) y del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) que se administra una vez a la semana y que integra las acciones de ambas incretinas en una única molécula novedosa e innovadora, lo que representa una nueva clase de fármacos en estudio para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Semaglutida 1 mg es un ar-GLP-1 y es la dosis más alta de semaglutida aprobada por la FDA para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

"En la década de los años 2000, se comercializaron los primeros agonistas del receptor GLP-1 (arGLP-1), que revolucionaron el tratamiento de la diabetes tipo 2, especialmente tras el desarrollo de las presentaciones semanales", ha comentado el especialista en Endocrinología en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería) y uno de los investigadores de tirzepatida en España, Pedro Mezquita.

'SURPASS-2' es un ensayo aleatorizado, abierto, de 40 semanas que compara la eficacia y seguridad de tirzepatida con semaglutida como complemento de metformina en adultos con diabetes tipo 2. El estudio asignó al azar a 1.879 participantes, que tenían una duración media de la diabetes de 8,6 años, una HbA1c inicial de 8,28 por ciento y un peso inicial de 93,7 kilogramos.