La tirzepatida se asocia a una mayor pérdida de peso en mujeres que en hombres

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todas las dosis de tirzepatida, un medicamento aprobado en la UE para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, redujeron consistentemente el peso corporal en mujeres y hombres, pero las mujeres experimentaron una mayor pérdida de peso, según una nueva investigación 'post hoc' que se presenta en la Reunión Anual de este año de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), Madrid (9-13 de septiembre).

El análisis 'post ho'c, que incluyó los cuatro ensayos SURMOUNT, comparó tirzepatida con un placebo durante un máximo de 72 a 88 semanas en 4.677 adultos (2.999 mujeres, 1.678 hombres) que vivían con obesidad, destacando posibles diferencias sexuales en la respuesta.

La tirzepatida, un agonista del receptor del polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP) y del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) que se administra una vez por semana, ha demostrado consistentemente una reducción sólida del peso corporal en adultos con obesidad y sobrepeso, con o sin diabetes tipo 2 en los ensayos SURMOUNT.

Los ensayos clínicos de fase 3 SURMOUNT examinaron la eficacia y seguridad de tirzepatida versus placebo en personas con un IMC de 30 kg/m2 y más, o 27 kg/m2 con al menos una comorbilidad relacionada con el peso sin diabetes tipo 2 (SURMOUNT-1, 72 semanas), con diabetes tipo 2 (DT2) (SURMOUNT-2; 72 semanas) y sin DT2 después de una intervención intensiva de estilo de vida de 12 semanas (SURMOUNT-3; 72 semanas desde la aleatorización), o después de una intervención de 88 semanas (SURMOUNT-4; 36 semanas de inicio abierto con tirzepatida y 52 semanas después de la aleatorización).

Los análisis post hoc examinaron si los efectos de la tirzepatida en la reducción del peso varían según el sexo en estos ensayos. Se incluyeron todos los participantes aleatorizados (51-71% mujeres) que recibieron al menos una dosis del fármaco del estudio (tirzepatida 5, 10 o 15 mg, o placebo).

En la aleatorización, el peso corporal promedio y el índice de masa corporal (IMC) para mujeres vs. hombres fue 99,8 vs. 115,2 kg y 38,2 vs. 37,6 kg/m2 en SURMOUNT-1; 94,8 vs. 106,8 kg y 36,7 vs. 35,4 kg/m2 en SURMOUNT-2; 95,4 vs. 112,9 kg y 35,8 vs. 36,1 kg/m2 en SURMOUNT-3; y 79,6 vs. 98,6 kg y 30,1 vs. 31,4 kg/m2 en SURMOUNT-4, respectivamente.

Los investigadores examinaron el cambio porcentual promedio en el peso corporal desde la aleatorización hasta la semana 72 (SURMOUNT-1, -2 y -3) o hasta la semana 52 (SURMOUNT-4) por sexo, así como evaluaron las diferencias de sexo en la proporción de participantes que lograron objetivos de reducción de peso de al menos 5%, 10% y 15%.

Los análisis encontraron que en todos los ensayos, el tratamiento con tirzepatida se asoció con una reducción de peso significativa en comparación con placebo, independientemente del sexo, que osciló entre -11,5% y -27,6% en mujeres y -8,8% y -18,9% en hombres.

Además, las probabilidades de alcanzar los objetivos de reducción de peso fueron significativamente mayores con el tratamiento con tirzepatida en comparación con placebo, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, las participantes femeninas lograron mayores reducciones de peso con el tratamiento con tirzepatida (hasta un 24,6%) en comparación con los participantes masculinos (hasta un 18,1%) en todos los ensayos.

Proporciones similares de hombres y mujeres alcanzaron los umbrales de reducción de peso corporal de al menos el 5 %, 10 % y 15 % con el tratamiento con tirzepatida en SURMOUNT-1, -2 y -4, o alcanzaron el objetivo del 15 % en SURMOUNT-3.

Sin embargo, en el ensayo SURMOUNT 3 en el que participaron adultos sin diabetes tipo 2, las mujeres tratadas con tirzepatida tuvieron significativamente más probabilidades de lograr una reducción del peso corporal de al menos el 5% y el 10% que los hombres tratados con tirzepatida. El perfil de seguridad fue similar en términos generales según el sexo, pero se observó una incidencia numéricamente mayor de náuseas y vómitos en las mujeres.

"Este análisis post hoc subraya los beneficios consistentes de la tirzepatida para mujeres y hombres. Se necesita más investigación para comprender el mecanismo por el cual las mujeres pueden experimentar una mayor reducción de peso en estos ensayos", finaliza el autor principal, el doctorLuis-Emilio García de Eli Lilly and Company, Indianápolis, EEUU.