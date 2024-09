Tiene algún efecto en los hombres y su descendencia la toma de valproato para la epilepsia

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los futuros padres que toman medicamentos para detener sus ataques de epilepsia (y valproato en particular) deberían estar tranquilos de que la evidencia disponible sobre los riesgos para el desarrollo de sus hijos no justifica ninguna preocupación importante, concluye una revisión sistemática de estudios relevantes publicada en el 'Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry' por Piero Perucca del Departamentos de Medicina y Neurología de la Universidad de Melbourne en Australia.

La evidencia disponible es escasa e inconsistente, pero la mayoría de los estudios no indican un mayor riesgo, muestran los hallazgos, lo que pone en duda la postura adoptada por el regulador de medicamentos del Reino Unido, la MHRA, en particular, dicen los autores.

El uso de valproato durante el embarazo ya está restringido debido a la evidencia sólida que demuestra que es perjudicial para el feto en desarrollo. Además, estudios experimentales con animales han vinculado los medicamentos anticonvulsivos con la infertilidad masculina y anomalías congénitas y conductuales en su descendencia, lo que ha suscitado inquietudes de que estos hallazgos también podrían aplicarse a los hombres.

Para explorar esto más a fondo, los autores buscaron en bases de datos de investigación estudios publicados en inglés que informaran sobre trastornos del desarrollo neurológico, anomalías congénitas importantes, bajo peso al nacer o tamaño menor al esperado entre los bebés de padres que tomaban medicamentos anticonvulsivos cuando el niño fue concebido.De un total inicial de 923 artículos, 26 fueron sometidos a una revisión de texto completo para determinar su elegibilidad, y 10 fueron incluidos en la revisión final.

Esto demostró que, aunque los datos eran limitados, no había evidencia clara de un impacto perjudicial de estos medicamentos en los resultados estudiados en los hombres que los tomaban. Algunos efectos secundarios dañinos aislados no se replicaron en otras investigaciones. Varias limitaciones metodológicas impidieron el análisis de datos agrupados de los resultados de estudios individuales, entre ellas la falta de información de los resultados por separado para cada fármaco, las amplias variaciones en la medición y la información de los resultados, y el pequeño número de hombres que tomaban un solo fármaco.

La EMA, la agencia reguladora europea de medicamentos, encargó un estudio observacional retrospectivo basado en datos de registros escandinavos. Este estudio, que aún no ha sido revisado por pares, sugiere que puede haber un aumento estimado del 5 % del riesgo de trastornos del desarrollo neurológico en los hijos de hombres que tomaron valproato en los 3 meses anteriores a la concepción, en comparación con alrededor del 3 % en el caso de otros dos medicamentos anticonvulsivos: lamotrigina y levetiracetam.

Sin embargo, la EMA concluyó que no era posible establecer si los mayores riesgos se debían al valproato, debido a varias limitaciones metodológicas importantes. Y en enero de 2024 recomendó que se pudiera recetar valproato a hombres con epilepsia, trastorno bipolar o migraña, siempre que el tratamiento sea supervisado y se informe a los pacientes de los posibles riesgos y utilicen métodos anticonceptivos. Y recomendó revisiones periódicas para evaluar la idoneidad del tratamiento cuando se planee tener un hijo.

No obstante, el organismo regulador de medicamentos del Reino Unido, la MHRA, adoptó una postura más restrictiva y prohibió que cualquier persona menor de 55 años comenzara a tomar valproato a menos que no hubiera otra alternativa efectiva y bien tolerada o que no hubiera absolutamente ninguna posibilidad de una nueva paternidad. Además, recientemente, la MHRA actualizó su guía de seguridad para hombres, advirtiendo que deben ser conscientes del riesgo potencialmente mayor y deben usar métodos anticonceptivos mientras toman el medicamento y durante 3 meses después de suspender el tratamiento.

"Se ha cuestionado la sensatez de los cambios regulatorios del Reino Unido", señalan los autores de la revisión, y agregan que no recetar valproato "es probable que conduzca a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, incluido un mayor riesgo de muerte súbita inesperada en la epilepsia (SUDEP)".

Reconocen que la calidad de los estudios incluidos en su revisión fue variable y que no se han estudiado suficientemente las posibles implicaciones reproductivas de tomar medicamentos anticonvulsivos en los hombres. Es evidente que es necesario abordar este tema, subrayan. Pero sugieren: "En vista de los hallazgos de esta revisión sistemática, en particular los resultados tranquilizadores del reciente estudio poblacional de gran tamaño realizado en Dinamarca, las restricciones de la MHRA con respecto al uso de valproato en hombres deberían reevaluarse y posiblemente revisarse".