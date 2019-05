Un tercio de los pacientes con estatinas no alcanza niveles saludables de colesterol 'malo'

Publicado 10/05/2019 16:50:06 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta un tercio de los pacientes que toman estatinas para disminuir los riesgos de enfermedad cardiovascular no alcanzan niveles saludables de colesterol 'malo' (LDL), según un estudio de la compañía farmacéutica MSD el Regenstrief Institute, la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos).

Los investigadores, cuyo trabajo se ha publicado en la revista 'Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy', advierten de que estos pacientes parecen estar en mayor riesgo de eventos de enfermedades cardiovasculares como ataque cardiaco y accidente cerebrovascular, y podrían representar una carga importante y potencialmente prevenible para los costes de atención sanitaria.

El estudio, que ha examinado los registros médicos electrónicos de 86.000 pacientes de Indiana que comenzaron a tomar estatinas, se propuso determinar cuántos pacientes con estatinas alcanzaron el umbral terapéutico de LDL, estimar el número de eventos de enfermedades cardiovasculares potencialmente evitables si se alcanzaba ese umbral, y pronosticar ahorros económicos potenciales.

El 33,7 por ciento de esas personas no alcanzaron los niveles terapéuticos de LDL (< 100 mg por dL) después de seis a 18 meses de terapia. En un subgrupo de alto riesgo, el 58 por ciento no alcanzó un estándar LDL más estricto (< 70 mg por dL) comúnmente aplicado a ellos. Entre los pacientes que tomaban regularmente su terapia con estatinas según las indicaciones, el 24 por ciento de la población total y el 51 por ciento del subgrupo de alto riesgo no alcanzaron sus respectivos umbrales.

El trabajo estima que reducir los niveles de LDL del subgrupo que estaba por encima del umbral podría evitar 1.173 eventos de enfermedad cardiovascular. Si a esos pacientes se les dieran los tratamientos necesarios para reducir sus niveles de colesterol malo al umbral recomendado, el riesgo reducido ahorraría alrededor de 1.290 euros por persona.