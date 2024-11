Terapia hormonal sustitutiva en la menopausia precoz, ¿tiene algún efecto sobre la memoria?

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La terapia hormonal menopáusica (conocida como TMH) a corto plazo no tuvo efectos cognitivos a largo plazo cuando se administra a mujeres en la posmenopausia temprana, según un estudio publicado por la Universidad de Wisconsin-Madison, EEUU.

Si bien la terapia hormonal sustitutiva puede aliviar los síntomas de la menopausia, muchas mujeres y médicos dudan en comenzar a usarla debido a problemas de seguridad. Investigaciones anteriores han vinculado una forma de terapia hormonal con el deterioro cognitivo leve y la demencia en mujeres mayores de 65 años, lo que ha motivado la investigación sobre la importancia de la edad y el momento de la terapia en el deterioro cognitivo. Otros estudios han sugerido que el estrógeno transdérmico puede tener beneficios cognitivos a largo plazo.

En el estudio de prevención temprana con estrógenos de Kronos (KEEPS), se asignó aleatoriamente a mujeres en la posmenopausia temprana con buena salud cardiovascular para recibir uno de los dos tipos de terapia hormonal sustitutiva (estrógeno oral o transdérmico) o placebo. Al cabo de cuatro años, no se observó ningún beneficio o daño cognitivo en las que recibieron terapia hormonal sustitutiva en comparación con el grupo placebo. Sin embargo, los efectos cognitivos a largo plazo de la terapia hormonal sustitutiva aún no se han estudiado lo suficiente.

En este nuevo estudio de seguimiento (el estudio de continuación KEEPS) los investigadores volvieron a visitar a las participantes casi diez años después para repetir una serie de pruebas cognitivas. Entre 275 mujeres, aunque la terapia hormonal sustitutiva no logró protegerlas contra el deterioro cognitivo, la terapia hormonal sustitutiva a corto plazo tampoco tuvo un impacto cognitivo negativo a largo plazo.

Estos hallazgos, publicado en 'PLOS Medicine', pueden ofrecer tranquilidad a las mujeres que estén considerando la terapia hormonal sustitutiva y, al mismo tiempo, se suman a la creciente cantidad de investigaciones que respaldan la importancia de elegir el momento adecuado para la terapia hormonal sustitutiva. Se necesitan más investigaciones para investigar si estos resultados son generalizables a las mujeres con mayor riesgo cardiovascular.

"Para las mujeres menopáusicas y los profesionales sanitarios que las atienden, obtener información directa, clara y basada en evidencias sobre la terapia hormonal para la menopausia es un desafío. Y necesitan datos que orienten sus decisiones", concluyen.