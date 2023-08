La terapia génica es eficaz en pacientes que padecen el Síndrome de Crigler-Najjar, una enfermedad rara

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de un ensayo clínico europeo de terapia génica patrocinado por Généthon, en el que participan médicos de Francia, Italia y los Países Bajos, publicado en 'The New England Journal of Medicine', demuestran la posibilidad de restaurar la expresión de la enzima hepática UGT1A1 mediante terapia génica en casos de síndrome de Crigler-Najjar.

El fármaco candidato diseñado por Généthon redujo los niveles de bilirrubina por debajo del umbral tóxico con una única inyección intravenosa hasta tal punto que tres pacientes tratados con la dosis más alta han podido dejar de utilizar fototerapia durante los últimos 18 meses o más. El ensayo clínico se encuentra actualmente en la fase pivotal.

El síndrome de Crigler-Najjar se caracteriza por hiperbilirrubinemia. Si no se trata rápidamente, la acumulación de bilirrubina, debida a una deficiencia de la enzima UGT1A1 encargada de metabolizarla en una sustancia que pueda ser eliminada por el organismo, puede causar daños neurológicos importantes y llegar a ser mortal. En la actualidad, el único tratamiento es la fototerapia de hasta 12 horas diarias o un trasplante de hígado.

Realizado en colaboración con el consorcio europeo CureCN, los objetivos de este ensayo clínico de fase I/II son evaluar la tolerancia y la eficacia del medicamento de terapia génica candidato GNT 0003, que combina un vector AAV8 con una copia del gen UGT1A1, en 17 pacientes que padecen una forma grave del síndrome de Crigler-Najjar.

Los resultados publicados confirman la seguridad y tolerancia del tratamiento en todas las pacientes (5 mujeres de entre 21 y 30 años) y la eficacia sostenida en las tres pacientes tratadas con la dosis más alta.

El ensayo demostró el restablecimiento de la expresión del genUGT1A1 y una gran reducción de los niveles de bilirrubina, que, en las tres pacientes tratadas con la dosis más alta, se ha mantenido por debajo del nivel tóxico después de interrumpir la fototerapia durante 80 semanas o más tras el tratamiento.

Asimismo, no se han observado efectos secundarios importantes. Los únicos síntomas fueron cambios en las enzimas hepáticas y dolores de cabeza que se resolvieron. Se trata de la primera prueba de la eficacia de una terapia génica en una enfermedad metabólica del hígado.

El objetivo de la parte pivotal del estudio, iniciada el pasado mes de enero, es confirmar el efecto observado en un mayor número de pacientes, incluidos niños a partir de 10 años, edad de maduración del hígado, y, si los resultados son concluyentes, permitir la solicitud de licencia del producto ante las autoridades francesas y europeas.

"Llevamos más de 30 años tratando a pacientes con la enfermedad de Crigler Najjar. Como investigador principal de este ensayo, y el médico más antiguo de este grupo, considero que estos primeros resultados son emocionantes, alentadores e incluso conmovedores. Esperamos, y confiamos en ello, que los resultados de la parte pivotal confirmen la eficacia de esta terapia génica. Proporcionar un tratamiento para la enfermedad de Crigler Najjar podría ser el principio de nuevas aventuras para otras enfermedades metabólicas hepáticas", ha indicado Philippe Labrune, del Hôpital Béclère, Clamart, Francia.

"Estamos entusiasmados con los primeros resultados de este ensayo. Después de la hemofilia, el síndrome de Crigler Najjar es la siguiente enfermedad hepática tratada mediante terapia génica. En este ensayo conseguimos restaurar la síntesis de una proteína no secretada cuya deficiencia provoca ictericia grave en los pacientes afectados. Esperamos continuar con las siguientes fases de este proyecto y considerar también otras enfermedades hepáticas susceptibles de ser curadas mediante nuestra estrategia", ha expresado, Lorenzo D'Antiga, de Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bergame, Italie.

"Si los resultados de la parte pivotal confirman la eficacia de nuestra terapia génica para el síndrome de Crigler-Najjar, podremos pasar a la solicitud de licencia del producto y poner el tratamiento a disposición de los pacientes, proporcionándoles una calidad de vida significativamente mejor. Desde la investigación básica hasta el desarrollo clínico, Généthon ha desarrollado una experiencia única en terapia génica para varias familias de enfermedades raras. Estamos muy satisfechos con esta nueva fase que pone de manifiesto la excelencia de la investigación llevada a cabo en Généthon" ha finalizado el CEO de Généthon, Frédéric Revah.