Un tamaño de vial más pequeño para el medicamento contra el Alzheimer podría suponer importantes ahorros en EEUU

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sistema sanitario de Estados Unidos, Medicare, podría ahorrar hasta un 74% del dinero perdido a causa del descarte del medicamento lecanemab contra el Alzheimer con la simple introducción de un nuevo tamaño de vial que reduciría la cantidad de medicamento no utilizado que se desecha, sugiere una nueva investigación. Así lo concluye un nuevo estudio publicado en 'JAMA Internal Medicine' por la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos).

Los investigadores estiman que Medicare podría desperdiciar hasta 336 millones de dólares al año debido al descarte de medicamentos. Las dosis administradas se basan en el peso corporal de cada paciente. Pero como el medicamento actualmente está disponible solo en viales de un solo uso de 500 mg y 200 mg, se desechan cantidades sustanciales de este costoso medicamento cuando la dosis que se le prescribe a un paciente es inferior a la cantidad contenida en los viales.

Los ensayos clínicos han demostrado que el fármaco, destinado a personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve, tiene un beneficio clínico neto marginal. Investigaciones anteriores dirigidas por la UCLA han sugerido que el costo del fármaco, más los costos auxiliares como el tratamiento de la inflamación cerebral relacionada con el medicamento, podrían costarle a Medicare entre 2.000 y 5.000 millones de dólares al año (1.830 a 4577 millones de euros).

Los costos de la atención médica continúan aumentando cada año, lo que ejerce una presión significativa sobre el presupuesto de Medicare, comenta el autor principal Frank Zhou, estudiante de medicina de cuarto año en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA.

"Es imperativo reducir el gasto en servicios que no mejoran la salud de los pacientes, y este es un claro ejemplo de ello, dado que Medicare paga un medicamento sólo para, literalmente, desechar una parte", insiste "Existen oportunidades significativas de ahorro incluso con este único medicamento, lo que implica que se podrían lograr ahorros aún mayores si las soluciones que proponemos se aplicaran a otras terapias infusionadas".

Utilizando el Estudio de Salud y Jubilación de 2020, representativo a nivel nacional, los investigadores analizaron datos de participantes de 65 años o más, con cobertura de la Parte B de Medicare y elegibles para recibir lecanemab. Calcularon la dosis requerida según el peso de cada persona, restaron esa cantidad de la dosis dispensada a cada paciente para determinar cuánto se desecharía y luego multiplicaron esa cantidad por la cantidad de dosis por año para estimar la cantidad anual desperdiciada.

Por ejemplo, a un paciente de 65 kg se le prescribiría una dosis de 650 mg. Dado que a este paciente se le dispensarían un vial de 500 mg y otro de 200 mg, finalmente se desecharían 50 mg. Si se asumen tasas de aceptación de lecanemab conservadoras de 1,1-2,9% para un estimado de 82.000 a 208.000 de personas elegibles, los tamaños de viales actuales darían lugar a un desperdicio de medicamentos por un valor estimado de entre 133 y 336 millones de dólares cada año (122 a 307 millones de euros).

Esto significa que el lecanemab desechado de 16 pacientes podría proporcionar suficiente medicamento para una persona más. Los investigadores sugieren que este desperdicio podría reducirse en un 74% añadiendo un tercer vial de 75 mg sin perjudicar significativamente la calidad de la atención ni correr el riesgo de un aumento del precio de los medicamentos que supere la inflación.

La cohorte que estudiaron los investigadores puede no tener pesos idénticos a los usuarios reales de lecanemab, las tasas de aceptación esperadas no son precisas, los costos de fabricación y regulatorios de cambiar los tamaños de los viales no se incorporaron a los hallazgos, y la cantidad de desechos puede haberse subestimado debido al algoritmo utilizado, todo lo cual limita los hallazgos, señalan los investigadores.