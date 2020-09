'Tabrecta' (Novartis) aporta beneficios en cáncer de pulmón no microcítico metastásico con mutación METex14

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha anunciado que los datos del estudio pivotal 'Geometry mono-1' de fase II, publicados en 'The New England Journal of Medicine', han mostrado que el tratamiento con 'Tabrecta' (capmatinib, anteriormente INC280) ofreció como resultado tasas de respuesta global (TRG) positivas entre pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) metastásico cuyos tumores presentan una mutación MET exon 14 skipping (METex14).

También se observó una duración de la respuesta positiva1. La presencia de METex14 es una estrategia de selección viable para los pacientes con cáncer de pulmón metastásico que pueden ser elegibles para el tratamiento con 'Tabrecta', lo que subraya la importancia de la realización de pruebas moleculares generalizadas para los pacientes con CPNM1.

MET, un receptor con actividad tirosina quinasa codificado por el gen MET, normalmente juega un papel importante en la señalización, proliferación y supervivencia celular. Muchos cánceres están asociados con una señalización anormal a través de la vía del receptor MET, causada por múltiples mecanismos que incluyen mutaciones puntuales, inserciones/deleciones que provocan omisión del exón 144.

Hasta hace poco, un obstáculo para dirigirse eficazmente a MET ha sido la identificación de un biomarcador óptimo, sin embargo, METex14 ha surgido como un biomarcador predictivo para terapias dirigidas a MET, como 'Tabrecta'.

"Los datos pivotales publicados no solo confirman los resultados positivos que hemos observado anteriormente en el tratamiento con 'Tabrecta' en el cáncer de pulmón no microcítico, sino que también subrayan el valor de las pruebas moleculares tempranas y generalizadas de los tumores de los pacientes para guiar las decisiones de tratamiento tanto en pacientes tratados en primera línea como para los tratados previamente", ha comentado el vicepresidente senior, director de Desarrollo de Fármacos Oncológicos en Novartis Oncology, Jeff Legos.

El estudio se suma al consenso científico sobre que METex14 es considerado un driver oncogénico. Los acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento notificados con mayor frecuencia fueron edema periférico (43%), náuseas (34%), aumento de la creatinina en sangre (18%) y vómitos (19%). La mayoría de los AA fueron de grado 1 o 2.