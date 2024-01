Superan los riesgos y costes de los anticuerpos monoclonales los beneficios en el Alzheimer?

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Academia Estadounidense de Médicos de Familia ha realizado un metaanálisis de estudios de ensayos aleatorios que compararon el uso de anticuerpos monoclonales reductores de amiloide (MAB) en pacientes con demencia de Alzheimer en una dosis consistente con la utilizada en los ensayos de fase 3 o aprobados por la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) con el uso de un placebo.

Su objetivo era evaluar los beneficios y daños clínicamente significativos de los MAB para estos pacientes. No obstante, aunque la evidencia basada en laboratorio muestra que los MAB pueden ser un tratamiento prometedor para la demencia de Alzheimer, centrarse en los resultados reales de los pacientes puede proporcionar una mayor comprensión de los posibles beneficios y daños del uso de MAB.

Según publican en 'The Annals of Family Medicine' los resultados concluyen que no se ha demostrado que los MAB conduzcan a mejoras clínicamente significativas en las capacidades cognitivas o funcionales y podrían causar daños graves a los pacientes que toman estos medicamentos.

Para su inclusión en este metanálisis, los estudios debían incluir participantes adultos con deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer de cualquier gravedad e informar al menos un beneficio o daño clínicamente relevante para los participantes después de al menos un año. El equipo de investigación identificó 19 publicaciones de este tipo que evaluaban los efectos de 8 MAB diferentes en un total de 23.202 participantes.

En este contexto, ni los resultados de ningún estudio individual ni los resultados de todos los estudios combinados mostraron evidencia cuantitativa de que los MAB mejoraran las capacidades cognitivas o funcionales cotidianas más allá de la medida de las diferencias mínimas clínicamente importantes (MCID).

Por el contrario, los estudios indicaron que los MAB constantemente causan daños estadísticamente significativos y podrían aumentar el riesgo de los pacientes de sufrir daños graves como edema cerebral, hemorragia, eventos adversos graves y muerte. Además, estos medicamentos tienen un alto coste (entre 26.500 y 28.200 dólares al año) y requieren un seguimiento regular por resonancia magnética.

Cabe tener en cuenta que la teoría de que el depósito de amiloide es parte de la vía causal en el desarrollo de la demencia de Alzheimer ha llevado al desarrollo de MAB para reducir el depósito de amiloide. La aprobación de estos medicamentos por parte de la FDA se basó principalmente en mejoras en las medidas de laboratorio, como imágenes médicas y biomarcadores. Sin embargo, el fracaso de los MAB a la hora de proporcionar una mejora clínicamente significativa en los resultados orientados al paciente, como la reducción de la mortalidad o la morbilidad, ha generado controversia.

Revisiones sistemáticas anteriores que evaluaron la eficacia y los daños del uso de MAB para atacar el amiloide no incluyeron estudios recientes que fueron críticos para la aprobación del fármaco, y algunas incluyeron ensayos de fase 1 y 2 que utilizaron dosis diferentes de las utilizadas en ensayos posteriores y no interpretaron los hallazgos. en el contexto de diferencias mínimas clínicamente importantes para los resultados de los pacientes.