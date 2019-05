STADA presenta 'Bortezomib' 2,5 mg/ml para adultos con mieloma múltiple y linfoma de células de manto

Publicado 30/04/2019 16:46:06 CET

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica STADA ha presentado el nuevo medicamento hospitalario 'Bortezomib STADA 2,5 mg/ml solución inyectable', un fármaco antineoplásico indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple y para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células de manto.

Según ha anunciado STADA en un comunicado, este fármaco se presenta en viales de 1,4 ml y su formato 'ready to use' no necesita ser reconstituido para ser administrado, lo que "confiere a los servicios de farmacia hospitalaria beneficios en términos de ahorro de tiempo y una mayor seguridad".

STADA tiene previsto lanzar su primer biosimilar en España a finales de 2019. Se trata de teriparatida, un medicamento biológico indicado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas y en varones con un aumento del riesgo de fractura y en el tratamiento de la osteoporosis asociada a terapia sistémica mantenida con glucocorticoides en mujeres y hombres con un incremento del riesgo de fractura.