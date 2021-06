Sotorasib (Amgen) aporta beneficios a pacientes con cáncer de pulmón no microcítico tratados previamente

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La biotecnológica Amgen ha presentado en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) los resultados de la fase 2 del estudio clínico 'CodeBreaK 100' que muestran beneficios en el uso de sotorasib en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) tratados previamente.

Estos datos se han publicado también en 'The New England Journal of Medicine' donde, además, se incluyen resultados de supervivencia global, la actualización de la duración de la respuesta y los resultados de los análisis exploratorios de subgrupos.

En concreto, en el estudio el tratamiento demostró una mediana de la supervivencia global (SG) de 12,5 meses entre 124 pacientes evaluables que habían recibido al menos un tratamiento sistémico previo (fecha de corte de datos del 15 de marzo de 2021, la mediana del tiempo de seguimiento fue de 15,3 meses).

Asimismo, la tasa de respuesta objetiva (TRO) fue del 37,1 por ciento y una tasa de control de la enfermedad (TCE) del 80,6 por ciento, además de un paciente adicional que alcanzó una respuesta completa (lo que eleva el total a cuatro respuestas completas y 42 respuestas parciales), en comparación con los resultados presentados anteriormente.

"Los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con mutación del KRASG12C presentan malos resultados, por lo que estamos satisfechos con estos sólidos resultados de supervivencia global y con el impacto que este fármaco puede tener en los pacientes con esta mutación. Los resultados publicados confirman aún más las respuestas profundas y duraderas que hemos observado a lo largo del programa de ensayos clínicos CodeBreaK, el programa de ensayos clínicos del KRASG12C más avanzado y con el seguimiento más prolongado", ha dicho el director médico de Amgen para España y Portugal, Miquel Balcells.

En los análisis exploratorios, se observó una alentadora respuesta tumoral a sotorasib en toda una serie de subgrupos de biomarcadores, incluidos los subgrupos de pacientes estratificados según los niveles de expresión basal del PD-L1 y los que presentaban una mutación en el gen STK11.

En los subgrupos de pacientes divididos en función de la expresión basal del PD-L1, se observó una respuesta y una reducción tumoral en todo el rango de niveles de expresión basal del PD-L1, con una tasa de respuesta del 48 por ciento en el grupo con PD-L1 negativo y del 42% en la población global evaluable. Se observó una mayor eficacia con el fármaco en el grupo con mutación del STK11 con el gen KEAP1 no mutado concurrente con una mediana de la SLP de 11 meses y una mediana de la SG de 15,3 meses.