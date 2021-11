Solo un pequeño grupo de compañías apuesta por la venta 'on line' para productos de Consumer Health

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de las empresas del sector, en muchos casos laboratorios farmacéuticos, apuestan por el canal de las farmacias para la venta de sus productos de Consumer Health, en el que invierten su principal esfuerzo comercial mediante redes específicas, según una de las principales conclusiones del informe especial del Observatorio del Medicamento sobre la venta 'on line' en farmacias, realizado con datos de la Consultora Infonis, y su herramienta de evaluación del mercado de las farmacias, FarmaSales.

Así, concluyen que solo un pequeño grupo de estas empresas apuestan por otros canales de comercialización o por ventas 'on line' realizadas desde su propia empresa y, casi ninguna, en ,arketplace multiplayer ajenos.

"Poner de manifiesto esta realidad es importante, ya que una mayor vinculación al canal de algunas empresas debe ser conocida por los titulares de las farmacias, tanto para apoyarlas, como para poner en marcha medidas como las que se impulsan desde FEFE con la empresa Dcoupon, que aúnan un mayor tráfico a las farmacias, con sustanciales ofertas para la adquisición por los consumidores de productos no calificados como medicamentos", señala el editor del Observatorio, Enrique Granda.

A lo largo del año 2020 se ha producido una expansión explosiva de la venta 'on line' en todos los órdenes del consumo al que no han sido ajenas las farmacias, en lo que se refiere a todos los productos de Consumer Heath, no considerados medicamentos.

La industria farmacéutica ha visto limitada su actividad comercial, en su modalidad presencial, prácticamente todo el año. Y las farmacias autorizadas han incrementado sus ventas 'on line', con un crecimiento exponencial que, a buen seguro, no se hubiera producido sin la pandemia.

Desde un punto de vista cuantitativo las ventas en el canal farmacia se componen de medicamentos y otros productos. La venta de medicamentos representa el 76,4 por ciento del consumo farmacéutico y los medicamentos que pueden vender 'on line' las 536 farmacias autorizadas, son el 11,4 por ciento del total indicado, es decir los llamados medicamentos OTC.

La situación del resto de los productos (no medicamentos) que se venden en las farmacias y que representa el 17,4 por ciento es muy variada, y respecto a ellos hay que afirmar que son los que han experimentado mayores crecimientos en la venta 'on line'.