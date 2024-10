La Sociedad de Neurología Pediátrica muestra su preocupación ante el desabastecimiento de metilfenidato

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neurología Pediátrica muestra su preocupación ante el desabastecimiento de metilfenidato, fármaco utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Este medicamento tiene como objetivo disminuir los síntomas de falta de atención, de hiperactividad y de impulsividad. Así lo explica, la presidenta de la sociedad, Rocío Sánchez-Carpintero Abad, "muchos niños necesitan la ayuda de este fármaco para poder estar lo suficientemente atentos, concentrados, y reflexivos, para poder implementar las estrategias educativas que les puedan ayudar".

Además, sostiene que muchos niños, si no toman metilfenidato, u otros fármacos para el tratamiento del déficit de atención, no pueden controlar sus síntomas y, no son capaces de adquirir los conocimientos necesarios para avanzar en sus estudios. "A otros les interfiere mucho en sus relaciones con otros niños, en el ambiente familiar; y todo ello impacta finalmente en su autoestima", explica la experta.

Por otro lado, la sociedad alerta de que tanto el TDAH como el TDA se diagnostican "muy tarde". Según alerta una de las coordinadoras del Grupo de Trabajo de TDAH y trastornos del Neurodesarrollo de SENEP, la neuropediatra Cristina Cordero, durante la etapa de Primaria, el TDA puede pasar desapercibido porque son niños tranquilos, sin comportamientos que puedan resultar disruptivos; al contrario de lo que suele pasar en el perfil combinado o hiperactivo.

"La forma predominante inatenta del TDAH, o TDA, se caracteriza por dificultades en la atención sostenida, y en la planificación u organización de sus tareas, actividades o pensamiento; esto genera dificultades en el aprovechamiento del tiempo, y una discrepancia que va siendo cada vez mayor entre el esfuerzo realizado y el resultado obtenido, según avanza el grado de exigencia", subraya la doctora.

Respecto a los síntomas, se debe prestar especial atención a resistencia grande al trabajo desde los primeros cursos de Primaria. "Si a lo largo de esta etapa se aprecia una discrepancia entre el esfuerzo y el resultado académico obtenido, aunque no exista un fracaso académico. En cualquiera de estos casos, la recomendación es consultar; ese niño debe ser evaluado", remarca la especialista.

Además, la detección precoz de estos niños es crucial para un adecuado crecimiento personal porque "el gran problema de no diagnosticar este perfil inatento es el disbalance entre el esfuerzo y el resultado con el que van creciendo, y que va repercutiendo en su autoconcepto y autoestima, porque su experiencia les dice que muchas veces no son capaces de llegar a pesar de esforzarse", añade.

Se estima que en España el TDAH afecta a un 3-7 por ciento de menores en edad escolar, siendo algo más frecuente entre los varones. Aunque los datos varían en función de los estudios, se estima que el 30-40 por ciento pertenece a la forma predominante inatenta (TDA); esto hablaría de una cifra aproximada de 150.000 niños en España que padecen este trastorno.

En la actualidad, existen unos criterios clínicos bien establecidos para diagnosticar esta condición. "La figura del neuropediatra va a ser fundamental para identificar estos síntomas de manera precoz, ya que hace falta un conocimiento profundo del neurodesarrollo, y de las diferentes formas de presentación de trastornos tan prevalentes como el TDAH, para hacer un diagnóstico certero y poder orientar a las familias en las diferentes etapas a las que se irá enfrentando el menor con TDAH", concluye la especialista.