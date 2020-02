El sistema antifalsificación de medicamentos tiene un porcentaje de éxito del 98%

Actualizado 07/02/2020 14:19:27 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) cumplirá este 9 de febrero un año, con más de 770 millones de operaciones y un porcentaje de éxito del 98 por ciento, según datos de los agentes que participan en esta herramienta. Ya hay conectados 465 laboratorios, 302 distribuidores, 22.100 farmacias y 178 hospitales.

Los socios del SEVeM, que representan a los agentes de la cadena de distribución de medicamentos (Farmaindustria, Aeseg, Fedifar y Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos) se muestran "satisfechos" con la marcha del proyecto. En el sistema se han cargado 1.450 millones de presentaciones con identificador único y se han desactivado 285 millones de envases (con una actividad media diaria al cumplirse el primer año de actividad de 2 millones de envases desactivados).

"La cooperación entre los socios y el esfuerzo del equipo por hacer un seguimiento riguroso del funcionamiento del repositorio y dar apoyo proactivo a los agentes conectados han sido las claves que han permitido que el Sistema Español de Verificación presente unas cifras de actividad tan satisfactorias", ha comentado la directora general del SEVeM, María Ángeles Figuerola.

Según los socios de SEVeM, España se ha convertido en "uno de los países europeos de referencia" que cumplen con lo establecido por el mandato de la UE, ya que el proceso para implantar el SEVeM tenía que iniciarse desde cero y a pesar de que las dificultades para la puesta en marcha del sistema eran "mayores" en España, dado "el gran número de agentes que conforman la cadena de distribución y los requisitos de infraestructura propia".

"Esta realidad de España contrasta con el caso de Francia, que apenas tiene un par de decenas de oficinas de farmacia conectadas a su plataforma, o de Italia, al que la Comisión Europea ha concedido, como a Grecia, una moratoria para poner en marcha el sistema previsto por el reglamento europeo contra los medicamentos falsificados, porque ya disponía de uno propio. También Alemania contaba previamente con una plataforma para trazar los fármacos, por lo que no ha tenido que asumir el reto de crear un sistema partiendo de la nada", explican.

Debido a la dimensión del proyecto, existe un periodo de estabilización del sistema hasta que alcance un funcionamiento al cien por cien; en el caso español, los integrantes del SEVeM asumen que "queda trabajo por hacer y procesos que mejorar". "La industria farmacéutica ha integrado plenamente los dispositivos de seguridad en las presentaciones de medicamentos afectados por la serialización, unos esfuerzos que han sido considerablemente mayores para las compañías de pequeño y mediano tamaño", detalla el presidente del SEVeM y director general de Farmaindustria, Humberto Arnés.

Asimismo, recuerda que el proceso no podrá terminar de completarse mientras no transcurra "un cierto tiempo", dado que la caducidad máxima de los medicamentos está establecida en cinco años y "aún no se ha dado salida a todos los productos puestos en el mercado antes del 9 de febrero del año pasado y que no cuentan con los dispositivos de seguridad".

Por otro lado, insiste en que el "elevado gasto" que han tenido que asumir las compañías farmacéuticas por la obligada adecuación de sus líneas de producción, "de más de 200 millones de euros", ha supuesto "un esfuerzo económico importante". "Solo para el sector del medicamento genérico este gasto ha sido de 80 millones de euros, al que hay que añadirle los costes derivados del desarrollo e implementación del sistema SEVeM", comenta el secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda.

Otro agente de la cadena de suministro implicado en la creación e implantación del SEVeM han sido los almacenes mayoristas, que durante el último año han llevado a cabo la verificación y desactivación de los códigos de los medicamentos en los casos que recoge la normativa. A este respecto, el presidente de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), Eladio González Miñor, destaca que "los almacenes mayoristas han normalizado en su actividad diaria estos procesos".

Por parte del presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, el primer año en vigor del SEVeM ha evidenciado la capacidad tecnológica de la profesión farmacéutica para cumplir en tiempo y forma con las directrices europeas y para llevar a cabo la implantación de proyectos de gran envergadura y complejidad. "La implantación de SEVeM en toda la Red de Farmacias españolas ha constituido un hito más que nos refuerza en la vanguardia de la seguridad del paciente y, en este primer año, ha demostrado con éxito su funcionamiento. Un sistema que cumple con las exigencias europeas y que está puesto a disposición de la Administración", concluye Aguilar.