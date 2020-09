¿Sirve la vacuna de la gripe contra el coronavirus SARS-CoV-2?

MADRID, 22 Sep. (EDIZIONES) -

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han decidido adelantar la campaña de vacunación contra la gripe este año a la primera quincena de octubre, ante el escenario de pandemia que estamos viviendo por el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué esto es así?¿Una vacuna sirve frente a la otra?

En una entrevista con Infosalus, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós José García Rojas, explica que se trata de virus diferentes, por lo que la vacuna de la gripe no es útil para erradicar el coronavirus SARS-CoV-2 que nos tiene sumidos en esta pandemia.

"Son virus diferentes. Entonces el de la gripe es como es, tiene esa capacidad de cambio, y por eso la vacuna de la gripe no es universal, cambia cada año; mientras que para otros virus más estables sí puede haber una misma vacuna siempre", señala el doctor.

De hecho, el también jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias mantiene que la vacuna que salga al mercado sobre la COVID-19 "nos producirá protección clara frente a la infección", y posiblemente no vaya a ser necesario el revacunarse.

"Alguna de las vacunas sí necesitarán varias dosis, pero en principio no parece probable que haya que vacunarse cada año como sucederá con la gripe porque este virus SARS-CoV-2 parece más estable que el de la gripe", subraya el doctor García Rojas.

La Asociación Española de Vacunología precisa en este sentido que la gripe es una infección causada por el virus influenza, una infección caracterizada por un inicio súbito de fiebre alta, de dolor de cabeza, de dolores musculares y articulares, y de cansancio extremo; síntomas todos ellos que pueden confundirse con la COVID-19, enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, de la familia de los coronavirus.

Mientras, la OMS defiende que "la forma más eficaz" de prevenir la enfermedad es la vacunación: "Hay vacunas seguras y eficaces que se vienen utilizando desde hace más de 60 años. La inmunidad de origen vacunal se atenúa con el tiempo, por lo que se recomienda la vacunación anual. Las más utilizadas en el mundo son las vacunas inyectables con virus inactivados".

En los adultos sanos indica que la vacunación antigripal es protectora, incluso cuando los virus circulantes no coinciden exactamente con los virus vacunales. No obstante, resalta que en los ancianos la vacunación puede ser menos eficaz para prevenir la enfermedad, aunque reduce la gravedad de la enfermedad y la incidencia de complicaciones y muertes.

LA MASCARILLA, LA DISTANCIA, Y LAVADO DE MANOS

En esta línea, el presidente de la AEV, el doctor Amós García vaticina que el empleo de las medidas físicas que estamos emprendiendo en esta pandemia (mascarilla, lavado de manos frecuente, y distancia física) como estrategias de control de contagios de la COVID-19 tendrán previsiblemente "un importante impacto" en la propagación de la gripe. "Pero la vacuna de la gripe, como tal, no tiene ningún efecto sobre la COVID-19. Pero sí las medidas intermedias citadas", reitera el especialista.

El doctor recuerda que en Australia, donde llevan unos meses de adelanto en la 'temporada gripe', el impacto de este virus respiratorio ha sido muy bajo gracias al uso de mascarillas y de las medidas físicas contra el coronavirus SARS-CoV-2, ahora bien, resalta que en España el comportamiento del virus no tiene por qué ser el mismo, por lo que por eso Ministerio de Sanidad y Comunidades Autonomas han decidido previsiblemente adelantar la campaña de vacunación.

"Los comportamientos de la cepa del virus de la gripe que circula este año no tienen por qué ser iguales en todos los medios. Además, hay que entender que con las coberturas actuales de vacunación frente a la gripe se sitúan entre un 53 y un 57% en las personas mayores de 60. Por eso seguimos teniendo complicaciones en el curso de la enfermedad, hospitalizaciones y fallecimientos por gripe. Si a esto se le suma el escenario del SARS-CoV-2, el escenario no es agradable y puede incluso que el sistema nacional de salud (SMS) tenga problemas de atención a la ciudadanía", explica el especialista.

En concreto, el Gobierno priorizará la vacunación en los mayores de 65, especialmente de aquellos que vivan en residencias, así como en las personas con riesgo y en aquellas que ejercen servicios públicos esenciales. Además, el Gobierno quiere alcanzar las tasas de cobertura del 85% de vacunación en las personas mayores y superar el 60% en las mujeres embarazadas o en personas con riesgo.

En este sentido, el también jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias destaca también que no sólo se debe adelantar la campaña de vacunación, sino también convendría aumentar la cifra de vacunados este año frente a la gripe.

EL PROBLEMA DEL DIAGNÓSTICO

Aquí el doctor García Rojas advierte también sobre un problema añadido que puede tener lugar durante este otoño e invierno donde la gripe es prevalente, y es que dice que se puede producir un problema de diagnóstico diferencial dado que el cuadro clínico puede ser similar en ambas enfermedades.

"Por eso es muy importante que este año la cobertura de vacunación antigripal en mayores de 60 sea la más elevada posible, y también en las personas con patología de base, en las embarazadas, en los convivientes con personas de riesgo, y en los sanitarios", aclara el presidente de la AEV.

Preguntado sobre si es posible que una persona que no sea de riesgo se vacune sobre la gripe, el doctor aclara que ésta sí puede ser adquirida en la farmacia, siempre contando con la receta del médico, y por un precio bajo, inferior a los 15 euros. Eso sí, el problema con el que se puede encontrar durante esta campaña 2020-2012 es que puede resultar complejo el conseguirla en la farmacia porque a nivel europeo ha habido una gran demanda y el sector público ha absorbido el número de vacunas posibles para inyectar a cuantos más pacientes necesitados, mejor.

Con todo ello, el experto en vacunas hace hincapié en la idea de que aumentar la cobertura de la vacunación contra la gripe va a ser clave este año, dado que ahora no era del 100% sobre los grupos de riesgo.

LA VACUNA DE LA GRIPE A FONDO

Desde la AEV recuerdan que existen tres tipos de virus de la gripe: A, B y C; los dos primeros son los causantes de la mayoría de los casos. "En el pasado siglo ocurrieron tres pandemias de gripe, es decir, infección de gripe simultánea en diferentes países, causadas por un nuevo virus frente al que los humanos no tenían ninguna protección: en 1918 (la mal llamada 'gripe española'), en 1957 y en 1968. La primera pandemia de gripe de este siglo la declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) en junio 2009 y fue causada por el virus de la gripe A (H1N1). Los virus del tipo B no tienen potencial pandémico, aunque sí epidémico", relata.

A su vez, resalta que la gripe estacional es una enfermedad contagiosa (se transmite fácilmente de una persona a otra), con un periodo de incubación de entre 1 y 3 días. La transmisión es por vía aérea, por gotas o por contacto directo con personas infectadas, según describe.